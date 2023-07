El de Ribeira está considerado como el puerto de bajura más importante de Europa, y su lonja, inaugurada en 2017 y cuyo coste fue de 14,7 millones de euros, es la mayor y la más moderna de las construidas por la Xunta de Galicia. Pero las graves deficiencias en estas instalaciones y la oleada de robos en los barcos tienen en jaque a sus usuarios.

En su primera visita institucional a Ribeira, el nuevo presidente de Portos, José Antonio Álvarez Vidal, fue informado por el patrón mayor, José Antonio Pérez Sieira, y por el jefe de celadores del recinto, Marcos Sampedro, de la gran preocupación de los usuarios de los pantalanes ante los continuos robos de valiosos equipos tecnológicos (GPS’s, radares, etc.), algunos de ellos valorados en unos treinta mil euros, que se vienen produciendo desde hace meses.

Y es que los ladrones lo tienen bastante fácil por dos razones: la primera, porque no hay vigilancia nocturna. “Só hai vixilancia por parte dos funcionarios de Portos durante o día, entre as 08.00 e as 21.00 horas, e as cámaras de videovixilancia, ademais de non resultar operativas durante a noite, están obsoletas e non funcionan dende hai tempo: nin as do porto nin as da Policía Local”, señaló Pérez. La segunda razón es que las puertas de los pantalanes están abiertas desde hace mucho tiempo porque los cacos forzaban a diario cerraduras y candados.

El otro gran problema con el que se encuentran los usuarios del puerto para trabajar es la invasión diaria de las plazas de aparcamiento del recinto. El año pasado, Portos pintó de verde un buen número de plazas reservadas para los usuarios, pero cada día son ocupadas por personas ajenas a la actividad del recinto.

“É urxente pechar os accesos ás zonas de traballo que son imprescindibles para nós, como son os pantaláns, e garantir que teñamos lugares nos que poder estacionar os nosos vehículos na nosa zona de traballo”, explica el patrón mayor.

La invasión de vehículos se produce también en el entorno de la lonja, cuyo gerente, Fernando Carreira, insiste en la necesidad de cerrar esa zona al tráfico ajeno al puerto.

Cuando en 2010 Portos instaló barreras en tres puntos para controlar el acceso de vehículos al recinto portuario, muchos usuarios se quejaron de tener que pagar 6 € por una tarjeta para entrar a su lugar de trabajo. Un lugar, por cierto, donde desarrollan una actividad por la que ya pagan las correspondientes tasas. Pero ni las barreras llegaron a funcionar, ni el sistema de tarjetas llegó a estar operativo. Hoy, trece años después, el puerto sigue siendo el mayor aparcamiento en superficie (y gratuito) del centro urbano ribeirense. Un lugar en el que las plazas las marca el conductor a su antojo, sin más límite que el de la física: si cabe un vehículo, es un aparcamiento.

En cuanto a la moderna lonja, hace dos años Fernando Carreira alertó a la Xunta de la existencia de serias grietas (de hasta cinco centímetros de ancho) en la estructura del edificio. “Siguen ahí”, señalaba ayer a este diario, apelando a la “responsabilidad de Portos como administración propietaria de la lonja”.

Por su parte, desde el organismo autonómico informan que este mes estará operativo el sistema de control de acceso a los pantalanes, que será a través de una aplicación móvil; que se pedirá a la Guardia Civil y a la Policía Local que refuercen la vigilancia en el puerto; que no hay un compromiso para instalar cámaras, pero que “se estudiará”; y que se regularán los aparcamientos en el puerto, pero no el acceso al mismo.

En cuanto a las grietas de la lonja, Carreira dijo que “le hacemos un seguimiento y encargamos un informe a un ingeniero, que concluye que están estabilizadas”. “Mucha tranquilidad no dan”, señala un usuario.

“Queremos seguridade como en todos os portos importantes”

El patrón mayor pedirá al Consello Local de Pesca que se adopten medidas con carácter de urgencia

El patrón mayor, José Antonio Pérez, pedirá en los próximos días una reunión del Consello Local de Pesca y otra con el subdelegado del Gobierno, el conselleiro de Mar, el presidente de Portos y el alcalde para instarles a tomar medidas urgentes contra la oleada de robos.

“Queremos ter vixilancia e seguridade como teñen todos os portos importantes”, dijo Pérez, quien reclama la implantación de vigilancia presencial por las noches.

Además, espera que el nuevo sistema de control de acceso a los pantalanes, del que dispondrán unos 400 usuarios, resulte efectivo y no sea boicoteado por los ladrones. Y es que marineros y pescadores temen que los dispositivos electrónicos que permitirán el acceso a través de una aplicación móvil sean “facilmente destruibles”.

La mejora de la iluminación es otra de las reivindicaciones de los trabajadores, al igual que la limpieza de la dársena y su dragado.

Por su parte, el gerente de la lonja, Fernando Carreira, dijo que la petición de restringir el acceso al entorno de la citada instalación “ya se le planteó a la Xunta de Galicia antes de inaugurar el complejo y todavía estamos esperando el cumplimiento de esa promesa”.