“E ti como morriches? / Desexei que todos me quixesen”. Son as nove palabras que converteron a Andrea Bravo, unha moza do Milladoiro de 14 anos, en gañadora da categoría xuvenil do sexto Concurso de microrrelatos convocado conxuntamente pola Real Academia Galega e PuntoGal.

O acto de entrega dos galardóns, celebrado o luns na Coruña, foi para ela un momento “moi emocionante e moi feliz”, tras a “sorpresa” que lle supuxo esta vitoria. Andrea, que en setembro comezará terceiro da ESO no IES do Milladoiro, leva escribindo dende que tiña uns oito anos, pero nunca se decidira a participar nun concurso. Conta que a idea do microrrelato se lle ocorreu “de súpeto”, pero soubo que “tiña que ser ese”. Andrea é boa alumna, aínda que se lle resisten as Matemáticas e, a pesar da súa curta idade, ten claro que lle gustaría estudar Historia e dar clases. “Sempre me gustou saber cousas do pasado”, sinala. Pero tamén o presente lle interesa a esta rapaza, que é moi consciente de que nuns días se celebran unhas eleccións “moi importantes, porque, dependendo de quen gañe, vaime repercutir dunha maneira ou doutra”, sinala ao respecto. Entre os nove galardoados nas diferentes categorías, ás que se presentaron máis de mil participantes de toda Galicia, destaca tamén o terceiro premio de Beatriz Martínez, alumna do IES de Cacheiras. Paula García, veciña de Vedra, quedou entre os finalistas.