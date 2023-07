O Concello de Carballo e Dixardín impulsan unha nova campaña de sensibilización sobre a importancia de coidar os xardíns públicos. Unha iniciativa coa que queren poñer freo á desaparición de plantas. “Por desgraza, esta práctica repítese en distintos lugares, sobre todo en zonas de paso, pero hai espazos nos que, pola súa reiteración, o problema agrávase”, afirman ao respecto.

Así, na zona verde da Praza da Milagrosa, que vén de ser obxecto dunha reforma integral nas últimas semanas, levan desaparecido plantas por valor superior aos 500 euros, as últimas a noite do pasado martes, e no Rego da Balsa ocorre o mesmo coa flor de tempada. Nos vindeiros días instalarán carteis con forma de piruletas, que sinalizarán lugares nos que había plantas que foron subtraídas.

Ademais de pedir a colaboración da veciñanza para manter no mellor estado posible as zonas verdes, que son patrimonio de todas e todos, o Concello apela á colaboración veciñal para poñer en coñecemento da Policía Local calquera información sobre a autoría das subtraccións. A colocación das piruletas súmase a outras actividades de sensibilización como Presume de xardíns, en colaboración coas familias e escolares, entre outras.