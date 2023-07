En el año 2006, los mariscadores de los sectores de a pie y a flote de la cofradía boirense de Cabo de Cruz rubricaban, con el visto y place de la entonces Consellería de Pesca, un acuerdo por el que ambas agrupaciones acataban el balizamiento consensuado de sus respectivas zonas para faenar. Aquel acuerdo se fue cumpliendo, con temporadas de enfrentamientos más o menos intensos, pero, desde hace dos semanas, los mariscadores de a flote están indignados con las actas de denuncia que están recibiendo por parte de la Consellería de Mar ante la supesta invasión (que ellos niegan) de las zonas balizadas en Boiro para el marisqueo a pie.

La acumulación de actas de denuncia está teniendo como consecuencia la incautación de lanchas: cinco de ellas fueron intervenidas por el Servizo de Gardacostas en el transcurso de las dos últimas semanas. Dos de ellas, ayer mismo.

Y fue precisamente la incautación de estas dos lanchas lo que hizo rebosar el vaso de la paciencia de los mariscadores de a flote, que no dudaron en improvisar una manifestación navegando desde la playa boirense de O Chazo hasta la dársena de Ribeira detrás de las dos embarcaciones remolcadas por el buque de Gardacostas. Una se enfrenta a una propuesta de sanción de 30.000 € y la otra, a una de 3.000 €. En la protesta participaron cuarenta lanchas.

El acuerdo del balizamiento fue solicitado a la entonces Consellería de Pesca el 14 de julio de 2005 por quien en aquel momento era patrón mayor de Cabo de Cruz: Carmelo Vidal Pérez. Las mediciones en base a las que se establecieron las coordenadas (latitud y longitud) para el balizamiento fueron realizadas por técnicos de la Xunta de Galicia, en presencia de representantes de las agrupaciones de marisqueo a pie y a flote, entre el 28 de febrero y el 27 de abril de 2006 en la playa de Barraña (donde se colocaron diecinueve balizas), el 27 de abril en la playa de Retorta (donde se colocaron otras siete) y el 1 de marzo en la playa de Ladeira do Chazo (donde se pusieron cinco).

Cada cierto tiempo fueron surgiendo enfrentamientos entre los mariscadores de a pie y los de a flote en torno a estas delimitaciones. El más grave se produjo en julio de 2019 cuando las profesionales del sector de a pie se enfrentaron a los de a flote acusándoles de invadir sus zonas para faenar en los arenales de A Ladeira do Chazo y Triñáns. En quel conflicto hubo más que palabras (insultos, forcejeos y empujones) y tuvo que intervenir la Guardia Civil para evitar males mayores.

Pero ahora es la Xunta la que acusa a varios mariscadores de a flote (sector formado por 146 profesionales y 84 embarcaciones) de estar invadiendo las zonas del sector de a pie (del que forman parte 184 personas).

Al respecto, el patrón mayor, Jesús Pérez Dieste, explica que “o sector de a flote respectou sempre o acordo de balizamento asinado en 2006. Nunca houbo maiores problemas e mesmo se rebalizaron as zonas no ano 2021, sen acometer cambios. As balizas foron colocadas por Gardacostas. Pero hai dúas semanas, os donos dalgunhas embarcacións empezaron a recibir actas de denuncia pola suposta invasión das zonas delimitadas para faenar a pé”. Además, asegura que “hai lanchas que acumulan ata 15 actas de denuncia, porque as recibiron todas xuntas, na mesma comunicación, en vez dunha por unha, o cal xera indefensión”.

Asimismo, Jesús Pérez señala que “os donos de dúas das embarcacións incautadas enfróntase a multas de 30.000 €, e hai casos tamén de 6.000 e de 3.000 €”. Al respecto, añade que “non só terán que contratar un avogado para presentar as alegacións, senón que, de momento, non teñen as súas lanchas para seguir traballando. Como van gañar cartos para pagar as multas? Os mariscadores vivimos ó día. E ata que se rematen os trámites administrativos poden pasar meses”.

EL VIGILANTE ESTÁ DE BAJA

Por otra parte, Jesús Pérez asegura que la incautación de las cinco lanchas se corresponde con las actas de denuncia formuladas en el verano de 2022 por el propio vigilante de la cofradía. “Asinou máis de 150 actas. Agora está de baixa dende hai seis meses e, nese período, foron os axentes de Gardacostas os que realizaron as denuncias”, dice el patrón mayor. “Estiveron máis dun mes vixiando continuamente as zonas de balizamento e poñendo ata seis ou sete denuncias no mesmo día. Pero, dependendo de quen viñera, un día denunciaban e outro non a pesar de tratarse do mesmo lugar”, añade.

“ISTO É ENTRE A XUNTA E NÓS”

Así las cosas, el conflicto que hasta ahora fue entre agrupaciones “agora é entre a Xunta e nós”, dice el patrón mayor en representación del sector de a flote. Jesús Pérez se reunió el lunes con el conselleiro de Mar, Alfonso Villares Bermúdez, a quien le expuso su preocupación por la “persecución inxustificada” de la que dicen sentirse víctimas los profesionales de a flote. “Dixo que vai mirar o asunto”, afirma.

RESPUESTA DE LA XUNTA

Por su parte, respecto a las incautaciones de las lanchas, la Consellería de Mar dijo que se trata de “unha medida cautelar e baixo fianza por infraccións continuadas da Lei de pesca de Galicia”. En el caso de las decomisadas ayer, dijo que “as dúas acumulan un importante número de actas de presunta infracción nun curto período de tempo por faenar en zonas para as que non teñen autorización, reservadas ao marisqueo a pé. Estamos ante unha medida cautelar, pois os propietarios poden recuperar eses bens se aboan a correspondente fianza”.