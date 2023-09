A Costa da Morte, un dos destinos turísticos máis singulares de Galicia, prepárase para acoller o III Encontro de Turismo, promovido por Costa da Morte Asociación Turística (CMAT), co cofinanciamento de Turismo de Galicia e o apoio da Deputación da Coruña.

A CMAT lanza un convite ao todo o sector turístico privado da Costa da Morte para que presente as súas candidaturas para ser a sede deste evento. As propostas deberán enviarse antes do 30 de setembro de 2023.

O III Encontro de Turismo de Costa da Morte terá lugar o 28 de novembro e reunirá os principais axentes públicos e privados que traballan en prol do desenvolvemento turístico sustentable, e quere ser un espazo de traballo en rede, de intercambio de ideas, éxitos e propostas para seguir fomentando o crecemento económico e social do territorio a través do turismo. A primeira edición celebrouse en 2021 no Parador de Muxía e no 2022 o escenario elexido foi Costa Caión (A Laracha).

Este ano a CMAT quere brindar a oportunidade a todos os establecementos turísticos da Costa da Morte de ser a sede deste encontro. A intención é darlle visibilidade ás empresas e poñer en valor o excelente traballo do sector. Calquera establecemento que reúna os requisitos establecidos está convidado a enviar a súa proposta. Terán prioridade as candidaturas de locais asociados á CMAT a través da Asociación Profesional do Turismo da Costa da Morte (APTCM), buscando así fomentar a colaboración e o traballo en rede. Aquelas empresas que non sexan socias de APTCM, pero desexen acoller o evento, poderán asociarse en calquera momento, xa que a entidade se atopa en proceso de captación de membros para lograr unha maior unión e profesionalización do sector.

Os requisitos mínimos para valorar as candidaturas son a localización na Costa da Morte, un aforo mínimo de 150 persoas, espazos axeitados para o formato do evento, equipamentos e medios, ou capacidade de subcontratar aqueles dos que non dispoña, experiencia en actos similares e dipoñibilidade de 17.30 a 20.00 horas, aproximadamente, o 28 de novembro. Os interesados poden cumprimentar o anexo descargable dispoñible no sitio web da CMAT (visitacostadamorte.com), ou envialo, xunto coa documentación complementaria ao correo admincmat@visitacostadamorte.com.