O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, reinvidicou dende Ribeira unha estratexia marítimo-pesqueira da Unión Europea “que deixe de centrarse nas limitacións e prohibicións e se converta nunha aposta pola pesca sostible a longo prazo que integre a dimensión socioeconómica en equilibrio coa ambiental, contando cunha base científica sólida e unha rigorosa avaliación do impacto nas frotas afectadas”.

Fíxoo durante a clausura da segunda Xornada da Pesca de Ribeira, promovida pola Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Eugenia OPP 83, onde tamén sinalou que o veto á pesca de fondo en 87 zonas de augas comunitarias non cumpre co imprescindible aval científico e non contou con análises dos efectos negativos que tería no sector.

Para Villares, a alternativa pasa por unha actualización da Política Pesqueira Común, e apelou á necesidade de que o Goberno central aplique os mesmos criterios “de seriedade e rigor” que Galicia reclama a Bruxelas á hora de tomar medidas. Puxo como exemplo o desenvolvemento da eólica mariña, sobre o que a comunidade galega defende a necesidade de que “garanta a compatibilidade coa actividade pesqueira e a preservación do ecosistema”.

Sobre a implantación da enerxía eólica no medio mariño tamén falou Francisco Javier Larruga, catedrático de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito na Universidade da Coruña, quen quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade, xa que antes de levar a cabo calquera intervención, ten que estar aprobado o Real Decreto de Subastas. Ten claro que este modelo enerxético é necesario “pero non a calquera prezo”.

Pola súa banda, Sonia Ruíz Gómez, directora de Programas y Planes de Inspección contra la Pesca Ilegal afirmou que, aínda que o novo regulamento está recibindo críticas, é precisa a colaboración, xa que “Bruxelas necesita escoitar a voz do sector para concretar as medidas”.

Pedro Rivero, subdirector xeral de Pesca da Xunta de Galicia, pediu respecto do Plan de Acción da Comisión Europea para o sector pesqueiro abordar tamén “unha reforma política pesqueira común co análise previo. É necesario unificar apoios e criterios para defender os nosos intereses co fin de ir gañado pasos para facernos escoitar”, indicaba.

No encontro tamén interviu o Capitán Marítimo de Vilagarcía, Juan Andrés Pérez, quen explicou as novas normativas de despacho de buques que entrarán en vigor en xullo de 2024, co fin de facilitar estes trámites ao sector e á administración.

As xornadas foron inauguradas polo alcalde de Ribeira, Luis Pérez; a xerente da OPP83, María José Casais; e a directora da Escola Náutico-Pesqueira, Gloria Mº Santalla.