Avanzar en igualdade e dar a coñecer a realidade dun sector profesional invisibilizado, como é o das mulleres do mar, son os obxectivos do Mapeo das Mulleres da Pesca da Coruña que elaborará nos vindeiros meses a Deputación provincial, segundo anunciou a deputada Rosa Ana García nunha xuntanza con directivas da Asociación Nacional de Mulleres da Pesca (Anmupesca). Será unha iniciativa pioneira a nivel nacional, xa que é a primeira administración que atende a petición que vén plantexando desde a súa constitución o referido colectivo.

Será unha ferramenta virtual que amosará a localización das mulleres e os distintos perfís profesionais que existen en cada área costeira onde se desenvolvan as actividades pesqueiras. Identificaranse nun mapa costeiro provincial o número de redeiras, armadoras, pescadoras, percebeiras, mariscadoras e demais traballadoras do mar, así como as peculiaridades dos seus traballos, as dificultades coas que se atopan e demais circunstancias salientables. “Deste xeito, ademais dos datos estatísticos obteranse datos cualitativos sobre as actividades que desenvolven”, sinala a deputada Rosa Ana García.

O mapa non só plasmará a presenza das mulleres ao longo da liña de costa, senón que tamén contará coa visión e as reflexións das profesionais. Realizaranse entrevistas nas que se abordarán as necesidades e os retos das mulleres que traballan no sector, as condicións sociolaborais, a súa presenza nos órganos de representación e outras cuestións relacionadas coa igualdade de oportunidades no eido profesional. Ademais, o mapa dará conta das principais entidades representativas do mar e das mulleres, servindo como fonte de consulta pública.

Unha iniciativa que quere poñer no mapa á relevancia do colectivo feminino nas actividades vinculadas ao mundo do mar. A este respecto, a presidenta de Anmupesca, Rita Míguez, sinala que, segundo un estudo do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Galicia é a comunidade cun maior peso da presenza da muller no sector “rondando o 24% do total dos profesionais, cando a media no ámbito nacional é do 15%”.

A este respecto, a deputada Rosa Ana García, destacou “a importancia do traballo das mulleres para o sector pesqueiro galego e da provincia da Coruña, que aporta un valor fundamental no seu conxunto e constitúen un alicerce fundamental do mesmo, así como unha inestimable contribución ao desenvolvemento socioeconómico da provincia e a sostibilidade do sector primario da franxa costeira”.

No encontro coas representantes do sector, a Deputación fíxolles entrega de 300 mochilas resistentes, impermeables, con compartimentos e axustables, equipadas con outras tantas caixas de primeiros auxilios. Serán entregadas ás trescentas mariscadoras, redeiras e percebeiras da provincia da Coruña que están integradas en Anmupesca a través de distintas asociacións.

A deputada Rosa Ana García sinalou que “pretendemos así dar continuidade á liña de traballo que vén desenvolvendo a Deputación da Coruña para apoiar ao sector pesqueiro, sendo moi consciente das necesidades do colectivo das mulleres traballadoras do mar”.

Rita Míguez, presidenta de Anmupesca: “É algo que vimos demandando ante todas as administracións dende 2016”

O estudo e mapeo do colectivo feminino de profesionais do mar é algo “que pedimos desde que nos constituímos no ano 2016”, afirma Rita Míguez, presidenta da Asociación Nacional de Mulleres da Pesca (Anmupesca), que integra a 33 asociacións de toda España (unhas 10.000 mulleres), das cales máis do 80% son de Galicia.

A proposta xa a trasladaron ao Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, e tamén ás administracións autonómicas pero, até agora, só a Deputación da Coruña deu un paso á fronte.

“Pensamos que será un primeiro paso para contribuir a darlle visibilidade a este colectivo, que non só o forman redeiras e mariscadoras, senón que tamén hai pescadoras, armadoras, persoal de administración e mulleres que traballan no eido comercial, e que todas elas son profesionais da pesca”, afirmou Miguez de la Iglesia, quen considera que “coñecer a realidade servirá para establecer canles de colaboración e de mellora”.