Como di a sabedoría popular, se algo funciona, non o cambies. E o certame Galetiktokers é un bo exemplo. O Concello de Ames presentou onte unha nova edición, a cuarta xa, do concurso que organizan os departamentos de Xuventude e de Normalización Lingüística para fomentar o uso do galego nas redes sociais por parte da rapazada e que apela á súa orixinalidade para crear vídeos de formatos e temática variadas que teñan como nexo común o uso da lingua galega.

No certame, que pretende tamén darlle visibilidade á comunidade galega na rede social Tik Tok, poderán participar mozos e mozas a partir dos 13 anos. Terán de prazo ata o 23 de outubro para enviar os seus vídeos, solicitando previamente un formulario de inscrición no correo galetiktokers23@gmail.com e devolvéndoo cuberto e asinado xunto coa súa creación audiovisual. En total, o Concello amiense entregará seis premios de 300 euros cada un, que se repartirán nunha gala prevista para o vindeiro 10 novembro. O acto de presentación da nova edición do certame tivo lugar na praza de Chavián, en Bertamiráns, e contou coa asistencia do alcalde e concelleiro de Normalización Lingüística, Blas García; a edil de Xuventude, Carmen Porto; as técnicas Rosa Moreiras e Pili Villaverde; María Rúa Rodríguez, que impartirá dúas xornadas de formación sobre TikTok e creadores galegos nos centros de ensino amesáns, así como representantes da empresa Xurdir. Segundo explicou Blas García, o obxectivo fundamental do certame é “que o noso idioma chegue á mocidade” e aproveitar para que “ese espírito creador da xente nova que se comparte nas redes sociais se siga ampliando, tendo a posibilidade de levar algún premio”. O rexedor tamén fixo fincapé en que “as redes, hoxe en día, son unha ferramenta moi importante, nos seus distintos formatos. Eles mesmos deben concienciarse do uso do galego”. Neste sentido, lembrou que xa hai moitos creadores cun número importante de seguidores que fan contido en galego, “o que anima tamén a outros mozos a crear na nosa lingua”. Pola súa banda, a concelleira de Xuventude, Carmen Porto, explicou que “queremos chegar a toda a mocidade e, sobre todo, darlle visibilidade a través das redes sociais ao galego”. O alumnado dos institutos de Ames participará nunha formación para coñecer como traballar de cara a presentarse no concurso, a cargo da tiktokeira María Rúa, @pradorua, que será a presentadora da gala na que se entregarán os premios aos mellores vídeos.