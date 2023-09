O Concello de Vimianzo celebrou onte o pleno ordinario da Corporación, no que se aprobou o Plan Único da Deputación da Coruña, que se destinará á rehabilitación de varias vías municipais, así como á humanización da rúa Castelao e ao acondicionamento do núcleo de Colúns. En total, a estas actuacións destinaranse máis de 600.000 euros.

A favor votaron os concelleiros do grupo de Goberno, encabezados pola alcaldesa, a socialista Mónica Rodríguez, así como o edil do PP, mentres que os representantes do BNG abstivéronse.

Dentro do Plan Único está previsto actuar en varios tramos de Tines a Reboredo; a pavimentación nunha pista de Treos; e a nova pavimentación na estrada do Arxomil a Carnio .

No pleno también se aprobaron varios suplementos de crédito para liquidacións de obras, entre elas o mantemento de estradas municipais na parroquia de Berdoias, a execución da rede de saneamento en Carantoña, a senda peonil na contorna do rego de Cambeda ou a mellora do viario en Manlle.

Tamén saíron adiante os ditames sobre as bonificacións do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO) a Gandería Penelo e Granxa Riveiro, polas solicitudes de licenzas municipais para levar a cabo a construción dunha granxa de vacas de carne en Bamiro e a construción de estabulación en Magro, respectivamente. O primeiro contou cos votos favorables de todos os grupos. No segundo, o BNG abstívose.