O alcalde de Ribeira e a concelleira de Educación, Cruz Rivadulla, mantiveron unha reunión con representantes de Monbus na que tamén estiveron presentes os directores do instituto Nº 1 e Leliadoura e axentes da Policía Local. Deste xeito, no Concello subliñaron a “boa disposición” da empresa para atender demandas. Entre elas figuran a reestruturación dalgunha liña para evitar que os alumnos cheguen tarde, e, concretamente, para os do IES nº 1 estudarán medidas para resolver os problemas nalgúns puntos conflitivos en Palmeira ou na parada das Avesadas.

No que atinxe á rapazada do Leliadoura, intentarase mellorar a ruta Padín-Frións e Pobra-Frións, e na parroquia de Corrubedo a empresa comprometeuse a ampliar as prazas. Dende o equipo de goberno tamén se lle trasladou a Monbus a necesidade de ampliar a información dos seus horarios nas marquesiñas, asegurando esta compañía que detallará os datos dos horarios actualizados mediante QR e imprimirá cartaces para as paradas máis concorridas.