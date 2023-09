La fibra óptica ultrarrápida llegó al fin del mundo, desde donde este viernes Rede Aberta, la empresa adjudicataria de la segunda convocatoria del Programa ÚNICO de banda ancha en la provincia, confirmó que ya ha conseguido extender, en apenas tres años, dicho servicio a 200.000 viviendas y empresas de 86 municipios del rural gallego, gracias a un despliegue de más de 4 millones de metros de cable de fibra.

La compañía eligió el faro de Fisterra para confirmar que dicha instalación ya dispone de conexión a internet mediante fibra óptica de 1 Gbps, “un hito que simboliza la capacidad de conectar los lugares más recónditos del rural de Galicia a velocidades idénticas a las que se disponen en las ciudades”, afirmó Pere Antentas, CEO de Rede Aberta.

Desde allí anunció también que que la empresa ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Huawei, uno de sus proveedores tecnológicos, para poner en marcha un proyecto piloto de desarrollo de la nueva tecnología 50G-PON, “que supone multiplicar por 50 la velocidade de 1Gbps que se ofrece en la actualidad”, indicó. Se trata de una inivicativa pionera en la Unión Europea que se pondrá en marcha en el primer cuatrimestre de 2024 y tendrá base en Santiago de Compostela, donde se instalará el polo de empresas biotecnológicas “desde el que se ofrecerán también servicios a hubs industriales y a las empresas asentadas en los entornos rurales cercanos a la capital de Galicia”, subrayó Pere Antentas.

Al acto, celebrado al pie del faro de Fisterra, se sumó también la subdelegada del Gobierno en Galicia, María Rivas, quien calificó la extensión de la conexión de internet de alta velocidad “ata o fin do mundo” y a la zonas rurales como “unha necesidade urxente para evitar a perda de poboación e lograr novos habitantes”.

Agradeció a Rede Aberta su contribución al despliegue de la red y la apuesta por la incorporación de nuevas tecnologías, y recordó que el compromiso del Gobierno central es que en 2023 el 95% de la población gallega tenga acceso a internet de alta velocidad y que en 2025 “a cobertura chegue ao 100 por cen do territorio”. A este respecto, señaló que disponer de una conexión de altas prestaciones y a un coste competitivo “é un elemento básico para frear o despoboamento do rural e romper con esta fenda que o separa do mundo urbano. Non pararemos ata conseguilo”, concluyó la subdelegada.

La alcaldesa, Áurea Domínguez, agradeció a Rede Aberta que eligiese a Fisterra “como un símbolo da nova comunicación e da dixitalización” y aseguró que “internet pasou de ser un luxo a converterse nunha necesidade, non só para traballar, senón tamén no día a día de calquera familia”. Aplaudió los anuncios y las previsiones que tanto la empresa como la subdelegada del Gobierno realizaron desde el mítico cabo, pero advirtió que “Fisterra esixe e imos estar moi pendentes de que se fagan realidade e de que non quede ningún recuncho do noso concello sen este servizo. O obxectivo está fixado no 2025, pero nós xa os imos examinar en 2024 e agardamos que aproben esta asignatura”, concluyó.

También el director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño, destacó a “importancia de que o Estado, no marco do Programa ÚNICO, cumpra ese prazo, sobre todo, nos ámbitos rurais”. Apeló a tener en cuenta las singularidades territoriales de la Comunidad gallega que, debido al alto nivel de dispersión, “concentra máis da metade dos núcleos de poboación de toda España”.

Por ello, añadió que disponer de un territorio plenamente conectado con infraestructuras de calidad “é un paso imprescindible para os obxectivos da Estratexia Galicia Dixital 2030 de configurar un territorio intelixente a partir do uso de tecnoloxías innovadoras en ámbitos como os sectores primarios, as infraestructuras e a calidade de vida no rural ou a mobilidade e o transporte”.

Desigualdades

Aunque las cifras globales reflejan una implantación avanzada de la banda ancha en Galicia, especialmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde este servicio llega ya a más del 82% de la población, según los datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital actualizados en 2022, el análisis en detalle confirma que todavía quedan zonas donde las carencias son notables, especialmente los municipios menos poblados.

Así, en el ámbito del Área de Compostela, el mapa de cobertura del ministerio señala que en el Concello de A Baña solo el 24,98% de su población tiene acceso a una conexión de 100 Mbps, porcentaje que se eleva al 31,32% en Val do Dubra; el 34,01% en Lousame; el 35,48% en Mazaricos; y el 36,49% en Dumbría. Por debajo del 50% quedan también otros municipios, como Frades, donde en 2022 dicha cobertura apenas superaba el 45%; Fisterra, con el 46,65%; o Rois, con el 48,87%.

Por contra, en los municipios más poblados, como Carballo o Ames, más del 88% de la población tiene acceso a redes de 100 Mbps, porcentaje que alcanza también Noia, y que superan Boiro (89,34%), A Pobra (91,97%), Cee (92,28%) y Corcubión, que, a pesar de ser uno de los ayuntamientos más pequeños, supera el 98% debido a que la mayoría de su población está concentrada en el casco urbano de la capital local.

Teo, por su parte, se sitúa en el 85,17% y Padrón en el 80,91%, mientras que Ribeira apenas superaba en 2022 el 75%. En el resto de municipios, los porcentajes de cobertura sesitúan entre el 60% y el 80%.

Unos porcentajes que reflejan que todavía será necesario un esfuerzo suplementario para poder alcanzar el objetivo de que la banda ancha llegue al cien por cien de la población en el horizonte de 2025, que es el principal objetivo del Gobierno.