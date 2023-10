Foi o 6 de outubro de 2022 cando o entón alcalde de Moraña, José Cela, e o de Valga, José María Bello, poñían de largo o Obradoiro de Emprego Ulla-Umia VI, unha iniciativa orientada a mellorar a empregabilidade que reuniu a 20 alumnos de carpintería e labores forestais. Pois este pasado venres despedíase unha iniciativa grazas á que, por exemplo, se puxo en valor a área recreativa de Vilarello, renovando e engadindo mobiliario, e permitiu levantar unha pequena aldea de Nadal no primeiro Concello, onde tamén actuaron no Sendeiro I (Amil, Rebón e San Lourenzo) e nas biosaudables A Bouza-Grixo e A Alberguería-Barosela.

Hai que lembrar que entón concorreran máis dun cento de candidatos desempregados a este taller, que tamén contou cunha inauguración presidida polo daquela delegado da Xunta en Pontevedra, en presencia das autoridades municipais e da directora da iniciativa, Mari Carmen Vidal. Bello Maneiro pediu aos participantes “vontade e esforzo” para “aproveitar esta oportunidade e que poidades acceder a un posto de traballo, xa que ese é o obxectivo que perseguimos os dous concellos”. E lembraba que a colaboración entre Valga e Moraña en materia de formación para o emprego remóntase a varios anos atrás, con “resultados óptimos” e favorecendo que veciños desempregados de ambas as localidades obtiveran un certificado de profesionalidade que lles abra as portas do mercado laboral. Na clausura participaron o novo delegado, Agustín Reguera, xunto ao o rexedor de Moraña, Sito Gómez, e a edila de formación de Valga, Carmen Gómez.

Docente

Precisamente, os integrantes do módulo de carpintería do Obradoiro de Emprego Ulla-Umia VI, baixo as directrices do experto docente José Oliveira, remataban estes días as actuacións que nos últimos meses desenvolveron na área fluvial de Vilarello e que supuxeron a renovación de boa parte das estruturas de madeira e a dotación de novo mobiliario. Deste xeito, engadiron dous bancos de tres metros de longo cada un fabricados polos propios aprendices en madeira de abeto tratada. E nestas últimas xornadas de actividade do taller tamén construíron unhas escaleiras de subida ás bancadas do auditorio ao aire libre, facilitando deste xeito o acceso do público que asista aos espectáculos e actividades que alí se desenvolvan.

Nestas mesmas bancadas tamén se renovaron a totalidade das varandas, que estaban bastante deterioradas, ao igual que nas zonas do miradoiro. En total, construíron e instalaron preto de douscentos metros de novas varandas. As actuacións neste espazo natural completáronse coa construción de dúas illas para agrupar os distintos tipos de colectores do lixo e así favorecer a correcta separación de residuos, e co falso teito no local social de Setecoros.

No que atinxe á segunda especialidade, a de labores forestais, os daquela aprendices realizaron traballos de acondicionamento en espazos verdes do concello coma o Parque Irmáns Dios Mosquera, na Praza do Concello, na Mina Mercedes, en Baño e na praia de Vilarello, entre outros. Pero non todo van ser obras, polo que o alumnado asistiu a clases de alfabetización dixital e de inserción laboral e técnicas de búsqueda de emprego, co obxectivo de abrirse camiño no mercado laboral, toda vez que xa teñen a pertinente titulación. Tratouse dunha formación complementaria ás especialidades nas que traballaron os vinte aprendices durante o último ano. Tivo unha duración de 15 horas e foi impartido por unha empresa externa homologada pola Consellería de Emprego.

Ademais, o delegado autonómico veu con boas novas. Así, anunciou que a agrupación formada polos concellos de Valga e Moraña ten xa concedidos outros dous obradoiros de emprego. O primeiro, Xóvenes II, inaugúrase o vindeiro luns e nel participarán 16 mozos desempregados que se formarán en albanelería e forestais. O outro é a sétima edición do proxecto Ulla-Umia, con vinte prazas nos módulos de carpintería e forestais. A Xunta subvenciona os talleres con preto dun millón de euros.