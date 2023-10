Representantes de Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) participaron en Asturias nunha xornada de intercambio de boas prácticas no turismo rural, o astroturismo e a calidade entre destinos. Unha iniciativa cofinanciada pola Deputación da Coruña “que serviu para o intercambio de ideas e para recoller boas prácticas aplicables na Costa da Morte, adaptándoas ao noso territorio e idiosincrasia”, afirmou ao respecto María Lema, vicepresidenta de CMAT.

A visita comezou en Luarca onde mantiveron un encontro coa presidenta da asociación Más Luarca Valdés, Delfina Pérez; o xeólogo e promotor do xeoparque Pizarras de Luarca, Alberto Urrusuno; a doutora en Astronomía e iniciadora do proxecto Allande Stars, Lucía González Cuesta; e Faustino García, do aloxamento de Turismo Rural e Astronómico L’Observatoriu. Con este grupo intercambiaron experiencias, éxitos e aprendizaxes na xestión e planificación do turismo de natureza no territorio, así como do emprendemento vencellado ao turismo astronómico, rural, xeolóxico e o ecoturismo.

José Muíño considera que “este tipo de actividades enriquece a todas as partes, xa que tivemos oportunidade de trasladar como traballamos desde Costa da Morte no eido do astroturismo, como se acadou o distintivo de Destino Turístico Starlight e os pasos que estamos a dar tanto no ámbito da iluminación pública intelixente coma no da creación de actividades e produtos turísticos baseados no ceo e nas estrelas”.

Posteriormente, reuníronse con parte da xunta directiva da Asociación Rexional de Casas de Aldea (ARCA), integrada en OTEA Hostelería y Turismo en Asturias, para coñecer de primeira man a súa experiencia en torno ao asociacionismo. Participaron nesta reunión Jaime García, presidente de ARCA; Sandra Núñez, secretaria da asociación e outros representantes dos eidos do agroturismo, silvicultura, apartamentos rurais e casas de aldea. Damián Álvarez asegura que “foi moi valioso e práctico coñecer os inicios dunha asociación tan consolidada coma ARCA, e puidemos establecer conexións co momento tan importante que estamos a vivir actualmente en APTCM, onde continuar crecendo para gañar representatividade e poder conseguir máis vantaxes para os nosos socios e socias e para o desenvolvemento do turismo da Costa da Morte é crucial”.

Calidade Turística SICTED

Seguidamente, reuníronse en Xixón con Daniel Martínez, director de Visita Xixón; María Ángeles Alonso, da área de Desenvolvemento Empresarial; e Carmen Río, da área de Visita Xixón Profesional. A empresa municipal de Promoción Empresarial e Turística de Xixón é un referente na implantación do Sistema Integral de Calidade Turística, SICTED, ao que Costa da Morte acaba de adherirse este ano, polo que a CMAT puido coñecer de preto como naceu o proxecto na cidade asturiana, como evolucionou, medrou e se transformou, ata derivar no que hoxe é Visita Xixón Profesional. Así mesmo, afondaron no rendemento e beneficios que o empresariado turístico da cidade lle saca á adhesión como membros e en que proxectos están traballando.

Transformación Dixital

A delegación da CMAT tamén se reuniu con Vanina E. Posada, consultora turística asturiana con dilatada experiencia en formación e asesoramento en procesos de dixitalización do sector turístico, e con Santiago Izquierdo, presidente da Sociedade Astronómica Asturiana OMEGA, con quen abordaron as motivacións e necesidades deste tipo de entidades e das persoas afeccionadas á astronomía á hora de viaxar para a contemplación do ceo e doutros acontecementos astronómicos.