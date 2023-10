“Ramón tiña unha gaita, e acudiu a min para lle cambiar o fol; pregunteille polo resto dos seus compañeiros, e ocurréuseme xuntalos para darlles un cariño e, se queren, tocar tamén unhas pezas”. Fala Jorge Castelo, gaiteiro do grupo Axio Mouro, sobre o Grupo de Gaitas da Terceira Idade de Santa Comba, que este sábado recibirá a homenaxe do seu pobo na Casa do Pozo, ás 16.30 horas e coa colaboración do Concello.

Segundo lembra Castelo, foron Emilio Lois e Laura, directora do centro sociocomunitario dos maiores da capital xalleira, quen xuntaron a estes artistas nun primeiro momento, dándolle logo continuidade aos ensaios Pablo Seoane, profesor en Axio Mouro, “nun xeito de ida e volta, porque Pablo dáballe clases, pero eles tamén compartían vellas pezas con el”, continúa a mesma fonte. Neste tributo está previsto emitir un vídeo homenaxe e daranlles uns agasallos aos catro músicos que estarán presentes: Ramón, Andrés, Ricardo e José. Nos seus comezos a súa formación superou a ducia de compoñentes, e tamén tocaban na Nova Charanga, “pero foron morrendo co paso dos anos”, lamenta Castelo, quen cita tamén a un quinto músico que non quixo sumarse.

Este grupo chegou a saír na TVG, no programa Alalá, alá por 2011, e os seus membros tiñan orixes moi diversos, porque se algúns foron labregos, outros traballaron como mecánicos, zapateiros ou mesmo operarios nas minas de wolframio, sen esquecer aos que emigraron a Brasil e Alemaña. Case todos empezaron a tocar algún instrumento sendo moi nenos e o resto aprenderon sendo non tan cativos, xa que no antigo grupo había quen sabía solfexo, pero tamén os que tocaban de oído e mesmo algúns gravaban as pezas para aprendelas e practicar. Animaban as festas populares, ao igual que o baile dos domingos no centro sociocomunitario de Santa Comba.

Ademais, a meirande parte deles tiveron contacto coa música tradicional dende pequenos, mentres que outros, como Andrés, mercaron a gaita para tocar na primeira Foliada do Agro da Ponte. Agora van recibir o afecto dos seus conveciños e dun Concello que, segundo a organización, “portouse”. De seguro que non faltará quen lles aplauda... e quen se anime a seguir os seus pasos.