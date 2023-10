El Juzgado de Noia ha decidido archivar la denuncia presentada por la empresa Tungsten San Finx contra los activistas de Ecologistas en Acción que el pasado mes de julio realizaron un acto simbólico con el que taponaron la tubería por la que la compañía realiza vertidos procedentes de la mina de San Finx (Lousame).

La jueza instructora no aprecia ningún hecho delictivo y acordó el sobreseimiento de la denuncia, dado que en dicha acción de protesta no se produjo ningún daño material (tal y como reconoció la empresa) y, por tanto, no cabía reclamar indemnización alguna.