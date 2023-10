Preto dun cento de estudantes e alumnos do obradoiro de emprego Camiño do Solpor V xuntáronse na praia de Langosteira (Fisterra) para colaborar na eliminación da multitude de plantas invasoras que están a colonizar o complexo dunar.

A iniciativa enmarcouse nos proxectos de actuación do propio obradoiro, onde “quixemos sumar tamén ao estudantes dos institutos Fernando Blanco e Agra de Raíces, de Cee, e Mar de Fóra e Nosa Señora do Carme, de Fisterra, para complementar a acción cun labor de concienciación da mocidade”, afirmou o director do taller de emprego, Daniel Oca. Contaron ademais co apoio do Concello fisterrán, e o propio tenente de alcalde, Francisco Martínez Traba, participou na iniciativa.

Oca asegura que retiraron exemplares de diversas especies, entre as que abondan as coñecidas como herba da Pampa e unllas de gato. Unha tarefa á que dedicaron dúas xornadas. Na primeira só participou o alumnado do obradoiro, e na segunda sumáronse os estudantes, quenes ademais de colaborar no labor do campo, poideron aprender máis sobre as especies invasoras da man da profesora María Alonso, e do especialista en plantas dunares e experto micólogo, Manuel Pose.

Daniel Oca sinalou que a proliferación de especies exóticas nas dunas de Langosteira “pode estar favorecida pola presenza de zonas axardinadas das urbanizacións lindantes, cuxas sementes acaban saltando ao areal e colonizados o espazo de plantas autóctonas destes espazos”. Ademais de actuar en Langosteira, tamén retiraron plantas foráneas na contorna do areal de Sardiñeiro.

O obradoiro rematará o vindeiro día 23, e permitiu formar a 20 alumnos nas especialidades de Xardinería e restauración da paisaxe, limpeza en espazos abertos e instalacións industriais e operación auxiliares de revestimentos en construción.