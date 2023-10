A deputada do BNG Rosana Pérez defendeu incluír varias obras co fin de mellorar a rehabilitación do CEIP Daniel Rodríguez Castelao en Rianxo e considerou que de non executalas a rehabilitación non poderá ser denominada como integral.

A deputada do BNG lamentou que o Partido Popular rexeitara a proposta que incluía, entre outras melloras, a instalación de elevadores en cada un dos edificios do centro para os problema“resolver definitivamentes de accesibilidade e mobilidade de persoas con mobilidade reducida". Ademais, tamén demandou a “habilitación da antiga vivenda de conserxería para instalar dependencias administrativas e dedicar as actuais a habilitar e ampliar a biblioteca escolar”.

A nacionalista propuxo a substitución do actual peche exterior para mellorar a seguridade do centro e como unha solución integrada co entorno e o propio centro educativo. Todas estas melloras, dixo, son produto das demandas da comunidade educativa, pero todo indica que seguen sen formar parte das “prioridades da Consellería” que elaborou un proxecto de “rehabilitación integral” por valor dun millón de euros e deberían ser incluídas na rehabilitación e “accesibilidade total” promovida pola Consellería dentro do Plan Nova Arquitectura Pedagóxica.

"Hai meses que dende o BNG denunciamos a sobredose de propaganda da Xunta sobre o Plan de Nova arquitectura Pedagóxica porque constatamos que na realidade dista moito de cumprir coas expectativas marcadas”, dixo a deputada nacionalista, quen insistiu en que a proposta do BNG inclúe “actuacións básicas” avaladas pola Corporación municipal de Rianxo, que aprobou unha moción no mes de xullo para solicitalas no proxecto, "e nesta mesma liña vai a proposición non de lei que hoxe defendemos", dixo.

A parlamentaria do BNG lamentou que a portavoz do Partido Popular, Elena Suárez Sarmiento, se limitara na súa intervención a “ler o papel que lle envían da Consellería” e a exercer “de transmisora de propaganda” e explicou que o BNG valora todas as actuacións que se están executando "pero tamén consideramos que hai outras importantes que deben ser incluídas porque as determinadas pola Xunta non son suficientes”.

"No concepto de Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica onde entran os centros que carecen de ascensor e sen accesibilidade en pleno século XXI?", preguntou de maneira irónica. O proxecto tamén incluía outras moitas actuacións que finalmente non se van executar no Plan de Rehabilitación Integral do CEIP Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, aínda que ao seu xuízo “de integral ten pouco” pola falta de actuacións básicas como as mencionadas.

Dende o BNG, recalcou Rosana Pérez, "non podemos comprender que a Consellería renuncie aos elevadores e polo tanto á mellora da accesibilidade". A nacionalista rematou a súa intervención agardando que o conselleiro de Educación rectifique e introduza as melloras propostas polo BNG, o Concello e a comunidade educativa.