Hija de la maniquí senior Teresa Fernández Triviño, le gusta el deporte, la lectura, el yoga... y el Derecho, hacia donde orientará su carrera esta estudiante de primer curso. “Me considero una persona responsable y organizada que sabe dar siempre lo mejor de sí, aplicable para cualquier tipo de situación”, aporta la protagonista de estas líneas.

¿Cómo dio el salto al mundo de la pasarela? ¿Tuvo algo que ver su madre, la modelo Tere Trivi?

Fui captada con 16 años por Lourdes Iglesias de la agencia Rassim’s...y sinceramente, sin esperármelo, ella me introdujo en este mundo y espero poder seguir progresando profesionalmente. Y en cuanto a si la experiencia de mi madre ha ayudado, pues sí, es algo para tener en cuenta, pero nuestros caminos profesionales suelen ir separados, y cada una se dedica a lo suyo.

¿Cómo será el certamen Tourism Model Spain de Baleares hasta donde usted sabe?¿Y cuál es la meta de sus expectativas?

Con toda la información que ha ido pasando la organización del certamen, sé que durará del 9 al 16 de octubre, con una gran variedad de eventos y una gala final con distintos pases de nuevos diseñadores de la isla y algunas marcas. Y sobre mis expectativas, son buenas, y pretendo representar a Galicia de la mejor manera posible, ya que soy una persona muy comprometida y daré lo mejor de mi profesionalmente.

¿Se considera vecina de Milladoiro o a lo mejor está orientando su vida hacia otra ciudad?

He crecido en Milladoiro, pero pienso expandir mis miras profesionales a otras ciudades, entre las que se incluye Santiago.

¿Vivió siempre en la mayor urbe de Ames?¿Qué recuerdos tiene que le hayan marcado más?

Sí, he vivido aquí desde que nací. Y todos los recuerdos relacionados con mi infancia me han marcado, así como todas las personas que he conocido.

¿La suya es afición o piensa que realmente se puede llegar a vivir de este trabajo?

Para mi no es una afición, porque al final tienes que ser muy responsable y exigente; creo que puede ser compatible con otras trayectorias profesionales.

¿Sabe ya qué ropa va a ponerse para el Tourism Model Spain?¿Qué puede contar sin revelar demasiado al público... y a la organización?

Vestiré en algunas ocasiones, durante el día, de la tienda Amelie Clothing de Milladoiro. Para los vestidos de cocktail vestiré de la marca Badalada Studio, y para el pase final de gala llevaré un diseño de Luis Areñas, diseñador lucense. Solo puedo decir que soy muy afortunada... y también que van a llamar bastante la atención (risas).

¿A quién desea agradecer su carrera y la participación en el evento de las Islas Baleares?

Agradezco a Estefanía González, diseñadora de Badalada Studio, su apoyo incondicional; a Luis Areñas por depositar toda su confianza y gran experiencia en mí; a Iría de Amelie Clothing por su ayuda y confianza; a Chus, de Salón de Belleza Chus, por apoyarme en mis tratamientos de belleza y a Peluquería Koletas en Milladoiro por ser mi referencia a la hora del cuidado del cabello. Agradezco también a Lourdes de la agencia Rassim’s y a la organización de Tourism Model Spain.ar, así como a EL CORREO.