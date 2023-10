El Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Compostela celebró este viernes su 15 aniversario en el pazo de Vista Alegre (Vedra) con un emotivo acto que contó con cerca de un centenar de participantes. Allí tuvieron la ocasión de conocer de primera mano tres de los 142 proyectos que el GDR apoyó durante estos años.

Guarina Rey, presidenta del GDR Terras de Compostela, fue la encargada de hacer un repaso por los quince años de historia del grupo de desarrollo rural. Señaló que, en este tiempo, la entidad gestionó un total de 19 millones de euros, 11 correspondientes a fondos privados y los otros ocho la ayudas públicas. Con ellos, pudieron apoyar iniciativas que permitieron crear 107 puestos de trabajo y mantener otros 310. “Pero máis alá dos números, o que importa é que detrás dos 142 proxectos que apoiamos hai 142 emprendedores que viron no rural unha oportunidade e que detrás dos 417 empregos hai outras tantas persoas que traballan no rural e, en moitos casos, tamén viven no rural”, indicaba Rey.

Fue una concurrida velada que contó, entre los asistentes, con alcaldes y concejales de los nueve ayuntamientos del entorno de Santiago con los que trabaja el GDR (Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, Negreira, Santa Comba, Val do Dubra y Vedra), así como la presidenta de Agader, Inés Santé.

El acto sirvió también para hacerle un pequeño homenaje a Carlos Martínez, regidor de Vedra quien fue presidente del GDR durante ocho años y ocupa ahora el puesto de secretario. El alcalde agradeció el trabajo desempeñado durante todos estos años por la gerente del GDR, Chefa Fernández, y las técnicas Isabel Covela y Xisela Mosquera. Se incidió, asimismo, en la importancia de la colaboración público-privada y entre los diversos ayuntamientos y asociaciones que forman parte de la directiva de la entidad.

Los proyectos expuestos fueron el del espacio colaborativo Daquí Darredor (de Brión, y que divulgó Lucía Ferreiro), mientras que Juan Soriano explicó en que consiste la labor de Entretempo (asociación sin ánimo de lucro que facilita la inclusión laboral de personas con problemas de salud mental comercializando productos de una huerta ecológica) y Nieves Millán narró como nacía y medraba en Boqueixón María Manuela Enoturismo, proyecto de enología que se amplió con cabañas de alojamiento rural.