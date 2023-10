“A previsión é que a mediados de novembro estea rematada a obra, para inaugurala a finais dese mes ou principios de decembro”. Esta es la previsión con la que trabaja el Ayuntamiento de Ames al respecto de las obras de humanización de la almendra (el centro) de la capital municipal, Bertamiráns. Y, efectivamente, los trabajos se están centrando ya en la rúa do Ameneiral, la única que permanece con el firme abierto, mientras se incluye el mobiliario urbano a la espera de pintar.

Hay que recordar que estos trabajos comenzaban a principios del pasado mes de enero, al amparo del plan EDUSI Impulsa Ames con fondios de la UE, para habilitar una almendra al estilo de los cascos históricos de las ciudades, por 1,1 millones. Así, la intención es crear “un espazo público de calidade no que se lle dará prioridade ás persoas, pero sen prohibir o tráfico rodado de vehículos”, apuntaba el ejecutivo local.

Esta intervención se centró en las travesías que rodean a la praza do Concello y la praza da Maía, incluyendo también un tramo de la avenida da Maía. Y la impresión a primera vista en buena parte de su extensión es que desaparecen los bordillos y las propias aceras priman sobre los carriles de circulación, unidos todos en una sola plataforma.

Esta proyección también alcanza a la unión entre el parque do Ameneiral y la praza da Maía, que funden sus recorridos. E, igualmente, se acondicionó el entorno de la travesía da Peregrina y la calle Rueiro, sin olvidar Alcalde Lorenzo y Ameneiral, la última de las travesías que aún está pendiente.

El regidor Blas García resumía el espíritu de esta actuación en que “o obxectivo xeral de recuperar as rúas para as persoas. As cidades, para os cidadáns. Neste caso concreto, non se trata de prohibir os automóbiles, senón de limitar o seu uso e de deixar de proxectar a cidade dende a perspectiva dos vehículos. Trátase de priorizar nos peóns, e de facer que nin faga falta, nin compense, nin apeteza coller o coche para moverse”.