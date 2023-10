O balance dos primeiros nove meses de 2023 para o sector pesqueiro e marisqueiro non é o agardado, xa que a facturación das lonxas caeu un 5% no ámbito de Galicia, e disparouse ata o 8% nas rulas de Costa da Morte e Barbanza. Así, dende o pasado mes de xaneiro as lonxas do litoral comprendido entre Caión (A Laracha) e Rianxo poxaron máis de 32.000 toneladas de peixes e mariscos por valor de 59,2 millóns de euros (64,5 M€ no mesmo periodo de 2022), o que equivale ao 20% do total de Galicia.

A rula de Ribeira segue liderando a comercialización de xeito destacado na zona, segundo datos de Pesca de Galicia. Nestes primeiros nove meses do ano os ingresos da rula ribeirense superaron os 30,9 millóns de euros (o 52% do total da zona). As de Muros e Camariñas facturaron 2,9 millóns de euros cada unha, seguidas de Portosín (2,7 M€), Cabo de Cruz (2,6 M€), Malpica de Bergantiños (2,4 M€), Fisterra e Aguiño (2,3 M€), Corcubión (1,9 M€), Rianxo (1,7 M€), Río Anllóns (1,35 M€), Laxe (1,2 M€), Porto do Son (977.000 €), Noia (708.000 €), A Pobra do Caramiñal (647.000 €), Lira-Carnota (547.000 €); Esteiro (432.08 €), Baldaio (117.104 €), Muxía (58.700 €), Camelle (52.800 €) e Corme (8.933 €).

Son varias as causas que provocaron a baixada de ingresos nas rulas, entre as que destaca a caída de capturas de polbo, que nos portos de Barbanza e Costa da Morte descenderon un 17% respecto aos primeiros nove meses de 2022, e aínda que as cotizacións medidas foron máis elevadas non compensaron o volume de facturación por esta especie, que baixou de 7,7 a 6,5 millóns de euros.

Prohibición de pescar xurelo

Ademais, outros portos, como de Malpica de Bergantiños víronse limitados pola prohibición de pescar xurelo na súa zona. Así o confirmou o patrón maior, Pedro Pérez, quen destaca que “no noso porto confluíu a imposibilidade de pescar xurelo por motivos biolóxicos e a escaseza de polbo, que segue sen aparecer, e nós temos moitos barcos adicados a estas pesquerías”.

Aínda que as embarcacións do cerco seguen a pescar o xurelo noutras zonas “descargan nos portos próximos aos que pescan, e iso fai que baixe a facturación na nosa lonxa”. Dende xaneiro, a lonxa de Malpica facturou algo máis de 2,4 M€, un millón menos que no mesmo periodo do pasado ano.

A esperada campaña de Nadal

Pérez agarda que o balance final do ano poida ser compensado, en parte, cos ingresos do último trimestre do ano e, especialmente, coa campaña do Nadal. A caída dos ingresos limita ademais a capacidade de traballo de moitas confrarías. No caso de Malpica, segundo o patrón maior, “de momento, estamos a cubrir gastos, pero se a situación non mellora non teremos aforros para poder acometer investimentos”.

Nos últimos anos, o pósito malpicán vén acometendo diversas melloras nas súas instalacións “co fin de poder reducir gastos”, afirma Pedro Pérez. Así, renovaron os motores da fábrica de xeo, “e iso xa supuxo un importante aforro en enerxía, pero o problema é se segue subindo o prezo da electricidade”. Ademais teñen proxectada a renovación do silo de almacenamento do xeo “para seguir abaratando custos”.

Máis de 93.700 toneladas Dende o mes de xaneiro, as lonxas do litoral de Galicia poxaron máis de 97.300 toneladas de peixes e mariscos, que xeraron unha facturación total de preto de 295,5 millóns de euros , segundo datos de Pesca de Galicia. A rula de Ribeira sitúase no quinto posto do ranquin autonómico de ingresos (30,9 millóns), por detrás das de Vigo, Burela, A Coruña e Celeiro. No tocante a capturas, o porto de Ribeira é líder , tras unhas descargas de máis de 23.000 toneladas de produtos do mar nos primeiros nove meses do ano.

, segundo datos de Pesca de Galicia. A rula de Ribeira sitúase no quinto posto do ranquin autonómico de ingresos (30,9 millóns), por detrás das de Vigo, Burela, A Coruña e Celeiro. , tras unhas descargas de máis de 23.000 toneladas de produtos do mar nos primeiros nove meses do ano. En canto ás capturas de polbo, caeron un 13% no litoral de Galicia. No que vai de ano vendéronse en lonxa máis de 1.344 toneladas desta especie, que supuxeron unha facturación total de máis de 12,5 millóns de euros. En 2022 foran 1.551 toneladas e 14,3 M€.

A produción de berberecho e ameixa baixou máis dun 50% respecto á anterior campaña

A caída na produción de berberecho e ameixa reduciuse máis dun 50% no que vai de ano respecto ao mesmo periodo de 2022 nos bancos marisqueiros de Barbanza e Costa da Morte, pasando dunha extración de 1,1 millóns de quilos o pasado ano a tan só 505.000 quilos no 2023, segundo os datos de Pesca de Galicia. Igualmente, a facturación por estas especies se veu mermada nun 44%. Así, dende xaneiro as lonxas facturaron pola venda de ameixa e berberecho case 7,6 millóns de euros, cifra que en 2022 ascendeu a 11,4 millóns.

Unha baixada que ten o seu epicentro en Noia, principal produtora destas especies, debido á mortandade de case un 80% dos seus recursos no último inverno a causa dun exceso de auga doce nos seus bancos. O vindeiro día 16 comenzarán unha nova campaña marisqueira, aínda que as expectativas son moi frouxas, segundo os mostreos realizados. Hai moita cría pero pouco recurso de talla comercial. Pola contra, as mariscadoras do Anllóns duplicaron a produción de berberecho e aumentaron a facturación un 75%.