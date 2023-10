A terceira edición do concurso de fotografía A Laracha no obxectivo xa ten gañadores na modalidade Xeral. O xurado acordou outorgar o primeiro premio (dotado con 600 euros) á foto titulada Conxunción astronómica, de Andrés García Facal.

Trátase dunha panorámica composta por catorce tomas na que se ven o faro das Illas Sisargas (Malpica), a posta da lúa sobre Razo (Carballo), parte da constelación de Escorpio, o núcleo da Vía Láctea sobre o que pasa unha estrela fugaz e parte da vila e da parroquia de Caión.

O segundo premio (400 euros) é para Fervenza no Acheiro, de Eduardo Verdes Pereira, pola imaxe da baixada de auga nese río á altura da antiga central eléctrica preto da Ribela. E o terceiro premio (250 euros) concedeuse a Mar de Caión, instantánea tomada por Alejandra Gesto no cantil baixo o Sendeiro de Saldoiro, destacando nela as rochas, o mar e, ao fondo, a vila de Caión.

O xurado estivo formado por Raúl Lorenzo, fotógrafo profesional e realizador audiovisual; Guillermo Iglesias, tesoureiro da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM); e Rosario Mouzo, técnica de Turismo. Á hora de elixir as mellores imaxes valoraron os criterios de impacto visual, calidade técnico-artística e creatividade. Os premios da modalidade Xeral están dotados en total con 1.250 euros.

Aínda permanece aberta ata o vindeiro venres 13 de outubro ás 09.30 horas a votación na modalidade Redes Sociais. Calquera internauta pode votar polas súas imaxes favoritas accedendo á páxina de Facebook Turismo da Laracha. Aquela fotografía entre as 27 presentadas que obteña máis Gústame será a gañadora e o seu autor recibirá un premio de 250 euros.

O Concello da Laracha convocou por terceiro ano consecutivo o certame fotográfico A Laracha no obxectivo co propósito de recoller imaxes do termo municipal e destacar nelas o patrimonio material e inmaterial, as paisaxes, a etnografía rural, as aldeas, as xentes, etc. As dúas modalidades de concurso establecéronse para animar a participar tanto a profesionais do sector da fotografía como a afeccionados.

Exposición en Caión

As fotografías son tamén as protagonistas da exposición titulada O legado hispánico na illa de Guam, unha mostra cultural con máis dun cento de imaxes das pegadas españolas aínda presentes na Micronesia que poderá visitarse do 9 ao 27 de outubro no centro sociocomunitario de Caión, de luns a venres en horario de 17.00 a 20.00 horas.

O organizador da exposición é Clark Limtiaco, investigador e asesor cultural de Guam, de onde é natural. Esa illa do Pacífico occidental pertence aos Estados Unidos desde 1898, pero foi territorio español durante máis de tres séculos. Tivo unha gran relevancia nas épocas da exploración e do primeiro comercio global ao ser a escala máis importante na ruta marítima da Nao de China, que conectaba os portos hispanos de Acapulco e Manila na Idade Moderna. Aínda conserva a día de hoxe unha cultura mestiza.