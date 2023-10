Hispania Nostra, asociación no lucrativa declarada de utilidad pública, puso en marcha en 2007 una Lista Roja con el objetivo de ofrecer un cauce de participación en la defensa, conservación y mejora de su patrimonio cultural y natural, al tiempo que hace visibles todos aquellos bienes en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Pues bien: hoy constan en las diferentes comarcas compostelanas hasta doce elementos que están a punto de perderse –la mayoría en Costa da Morte o entorno de Barbanza–, mientras que otros cuatro ya figuran como recuperados.

En el listado de los que están en peor estado destacan, en el concello de Cabana de Bergantiños, la rectoral de Corcoesto y la Torre da Penela; en A Laracha, la Torre de Cillobre; en Dumbría, la Casa Renacentista A Vacariza; el Pazo da Rectoral, ya en Zas; el Pazo do Casal (Brión); y en A Estrada, la Casa Parroquial de Santa Mariña da Ribeira y el pazo más la Torre de Guimarei. Asimismo, desde Rianxo llaman la atención al respecto del lamentable estado de la Telleira de Quintáns, mientras que en Catoira hacen lo propio con la Telleira das Rañas; en A Pobra, con A Casa da Cadea, y en Lalín es el Pazo de Bergazos el que reclama una actuación.

Curiosamente, el decimotercer elemento, el Pazo de Goiáns de Boiro, está ya rehabilitado, si bien no se ha incorporado tal novedad. Los otros elementos que se han salvado, total o parcialmente, de la debacle son las pinturas murales de San Xián de Moraime (Muxía) o la iglesia de Santa Eulalia de Palio, en Lalín, sin olvidar, ya en Valga, la Telleira de Rodeiro y la Telleira de Padín, que aparecen como recuperadas ya.

Inclusión

Hispania Nostra ofrece, además, la posibilidad de que cualquier persona o asociación puedan solicitar la inclusión de un bien en la Lista Roja, cumplimentando la ficha que figura en la web si consideran que se encuentra amenazada la integridad de dicho bien. Su forma de trabajar es la siguiente: una vez que se recibe la denuncia, se analiza y solicita cuanta información complementaria se juzgue como necesaria a las administraciones competentes, a la propiedad, a otras instituciones o a los delegados de zona de Hispania Nostra, entre otros colectivos.

Una vez revisada toda la información, el comité científico decide la inclusión en la Lista Roja cuando existe riesgo cierto de pérdida de los valores del bien, y si se considera que no existe ese riesgo, se desestima.

Por lo tanto, esta Lista Roja de Hispania Nostra pretende ser “el proyecto común de una sociedad que valora su Historia y que está plenamente comprometida con la conservación de su patrimonio como testigo físico de aquella, de una sociedad que considera la educación como la mejor garantía para su conservación y enriquecimiento como una parte esencial de nuestro yo, de nuestras raíces, de lo que somos como sociedad y, sobre todo, como personas”, destacaban dese un colectivo que preside Araceli Pereda.

“Os elementos que se encontran en mal estado poden ser o dobre dos que aparecen neste listado” Carlos Henrique Fernández Coto - Presidente de Apatrigal

Apatrigal es una de las entidades que forman parte de Hispania Nostra y colaboran para incorporar o no nuevos elementos patrimoniales. Sin embargo, como confiesa su presidente, Carlos Henrique Fernández Coto, los bienes “que se encontran en mal estado poden ser o dobre dos que aparecen no listado, caso por exemplo da igrexa de Santa Baia, en Mazaricos, que non consta e aínda non foi rehabilitada de todo”.

Otra de las joyas arquitectónicas de Área, el Pazo de Goiáns de Boiro, sí continúa figurando, una circunstancia que Fernández Coto achaca a que “simplemente, a persoa ou organismo que comunicou o seu mal estado non o actualizou nin remitiu fotos das súas condicións actuais”.

Lo que tiene claro este experto es que “un comité científico reúnese cada mes en Madrid e decide se incorporar ou non os elementos aos listados. É dicir: todo o que aparece está en malas condicións, pero hai outros moitos bens que non están porque simplemente ninguén os presentou para a lista”.

Del mismo modo, es consciente del malestar que transmiten los mandatarios locales cuando se divulgan elementos patrimoniales en malas condiciones o abandonados en sus respectivos municipios, pero también es consciente de que no siempre es culpa de la administración local, “porque, por exemplo, moitos son do Arzobispado, que non ten cartos dabondo para atender a totalidade das carencias”. A este respecto, subraya que “entendemos que incorporar un ben é unha forma de chamar a atención das autoridades para que actúen e restauren, caso da Torre de Hércules, que se mellorou despois de aparecer”, divulga desde Apatrigal.

Precisamente, el colectivo que preside este arquitecto estradense se ufana de que “o único elemento que introducimos na Lista Roja foi a Torre da Caldaloba en Lugo, e grazas á caña que lle demos, adquiriuna a Xunta de Galicia e conta xa cun proxecto de rehabilitación; esperemos que nun ano ou así esté”. Otro de los problemas que existen con estos elementos es, igualmente, el fin al que se dedicarán una vez que se mejore su estado, algo que muchas veces no ayuda demasiado a la hora de ponerse manos a la obra.