A Xunta de Galicia somete a información pública, por un periodo dun mes, o proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de xestión da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, nos concellos de Laxe e Vimianzo. Poderase consultar no portal de transparencia da Xunta e na web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, co fin de que todas as persoas interesadas poidan enviar as súas alegacións.

Os Penedos de Pasarela e Traba, declarados paisaxe protexida no ano 2008, son un conxunto de elevacións graníticas que ocupan unha superficie de aproximadamente 212 hectáreas. Máis alá do seu notable interese xeolóxico, esta formación rochosa destaca tamén polos seus elementos figurativos e culturais da paisaxe na que se localizan.

Este instrumento de planificación establecerá o réxime de usos e as actividades permisibles, así como as limitacións e medidas que se consideren necesarias para a conservación do espazo e a preservación dos hábitats e das especies. As actuacións, que se centrarán na conservación, promoción, investigación e o desenvolvemento sostible, desenvolveranse en tres fases. A primeira, de prioridade alta, deberá acometerse antes de 5 anos; a segunda, entre 5 e 10 anos, e a terceira nun período maior.

Entre as accións de conservación do patrimonio contémplase a naturalización e fomento da biodiversidade, a mellora paisaxística e a conectividade do espazo protexido mediante a plantación de especies autóctonas, así como a erradicación de especies exóticas invasoras.

A protección centrarase no patrimonio cultural e inmaterial, promovendo o inventariado da toponimia e das lendas asociadas ao espazo, e na elaboración dun estudo arqueolóxico da Torre da Moa e a súa contorna. Paralelamente, fomentarase o coñecemento, investigación e divulgación. Avaliaranse tamén os posibles efectos do cambio climático sobre a conservación dos penedos.

Fomentarán igualmente as actividades divulgativas en centros escolares, as xornadas de sensibilización da poboación, as visitas guiadas e a creación de material divulgativo.

Asemade, habilitaranse un aparcadoiro no cruce do Brañal, dous miradoiros (Atalaia e Pico das Gaias) e paneis interpretativos das vistas panorámicas (Atalaia, Torre da Moa e Picos das Gaias) e no comezo das rutas de sendeirismo. O plan contempla tamén mellorar a accesibilidade ao miradoiro da Torre da Moa e a sinalización do xacemento arqueolóxico, así como a eliminación dos puntos de vertido detectados na zona.