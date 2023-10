O Concello de Ames acometerá proyectos de pavimentación de estradas do rural e dos principais núcleos urbanos do municipio, O Milladoiro e Bertamiráns, por importe de 865.000 euros. Así se acordou na Xunta de Goberno Local, que adxudicou en pouco máis dun mes un total de cinco proyectos que prevén investimentos nas infraestruturas tanto das parroquias do rural como das urbés amesás. Outro dos proxectos adxudicados prevé mellorar a eficiencia enerxética na iluminación pública do parque empresarial Novo Milladoiro.

No Milladoiro executaranse obras de pavimentación na rúa Agro do Medio, rúa do Rego e na rúa de Abaixo. Estas actuacións foron adxudicadas á empresa Nemesio Ordóñez por un importe de 197.000 euros e prevén mellorar a seguridade viaria destes tres puntos. Calculan que la humanización de la almendra de Bertamiráns estará lista a mediados de noviembre Tamén no Milladoiro vaise a mellorar a eficiencia enerxética na iluminación pública do parque empresarial Novo Milladoiro. Dito proxecto foi adxudicado por 41.745 euros á empresa Acelec Instalaciones Eléctricas SL. O Concello dispón para este proxecto dunha axuda da Consellería de Economía, destinada a sufragar melloras nos parques empresariais da comunidade. En Bertamiráns, actuarase nas rúas Rosaleda e Muíño e na travesía de Paraxó. Os traballos foron adxudicados á empresa Nemesio Ordóñez, por 154.000 euros, e están incluídos no POS+2022. El Gobierno licita la humanización de la travesía de Milladoiro por 5,1 millones En canto ás obras previstas no rural, actuarase na estrada de Castiñeiro do Lobo, na parroquia de Ames, por 233.000 euros. A actuación foi adxudicada á empresa Construcciones y Obras Andújar. Tamén se pavimentará a estrada da Garea, na parroquia de Agrón, por 240.000 euros. Os traballos serán realizados pola empresa Acquablue Sistemas Constructivos. En ambos os dous casos, a actuación permitirá mellorar a seguridade viaria. Segundo o alcalde de Ames, Blas García, o Goberno local segue a traballar para “mellorar as infraestruturas do Milladoiro e Bertamiráns”, pero tamén se pretende prestar “especial atención ás vías e camiños dos núcleos rurais para mellorar o seu estado”. Pola súa banda, o edil responsable do departamento de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, sinala que “seguimos adxudicando obras, neste caso catro proxectos que se sufragan con fondos do POS+2022 da Deputación da Coruña”. O concelleiro recalca a “aposta do Goberno municipal pola mellora da eficiencia enerxética nas súas instalacións, tanto en edificios públicos como na iluminación exterior”.