Máis atención ó mantemento, á limpeza, á seguridade e ós servizos públicos. Foi a principal promesa electoral de BNG, PBBI e PSOE de Ribeira e agora colle forma (alomenos numérica) nos orzamentos, por importe de 36,5 millóns de euros, que as tres forzas do tripartito presentan para rematar 2023 e que aprobarán hoxe no pleno.

Así, a servizos públicos básicos dedícase o 31% do orzamento; a partida para conservación de infraestruturas aumenta en 40.000 euros e a do saneamento en 201.000 euros. A dotación para alumeado público tamén se incrementa en 31.000 euros.

No documento presentado polo tripartito tamén se elevan as contías dedicadas á seguridade (contrataranse 2 axentes de Policía Local que se sumarán ós 24 actuais), ás emerxencias (con outros dous operarios para o GAEM, que ten agora 7 efectivos) e á brigada de mantemento (con outros dous operarios).

O alcalde, Luis Pérez, dixo que o goberno tivo que aprobar un suplemento de crédito por importe de 873.000 euros “para facer fronte a gastos non comprometidos do anterior goberno; entre eles, o gasto do Museo do Gravado correspondente aos anos 2022 e 2023”.

A edil de Facenda, Herminia Pouso, sinalou que os orzamentos tamén recollen incrementos para facilitar a finalización de obras, como a terminal de autobuses, da que dixo “atopámonos con que a obra executada pouco ten que ver co que se tiña adxudicado no proxecto inicial, polo que se tivo que dotar de máis contía económica para facer viable o remate da mesma”. Asimesmo, dótase de crédito (18.000 euros) á adecuación das instalacións do actual auditorio coa finalidade de facer o traslado do funcionamento dos servizos municipais que actualmente están no Concello, prevendo a obra que se vai realizar, “se non hai causas que o impidan, xa que recentemente a licitación da reforma da casa consistorial volveu quedar deserta”, explicou ao respecto Herminia Pouso.

O documento tamén inclúe o estudo de viabilidade para aproveitar o trazado da estrada provincial CP-7301 de Xarás a Frións como posible alternativa ó da circunvalación da Xunta (posteriormente farase un estudo comparativo das opcións).

O segundo tenente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, destacou que “a área social aumenta nun 25%, a partida dedicada ao CIM nun 87%, a de Educación nun 9% e a de mantemento de xardíns nun 22%”.

Asimesmo, explicou que coa aprobación do orzamento poderase levar a cabo a actualización salarial dos traballadores do Concello. Suárez-Puerta engadiu que “crearanse 76 novos postos de traballo, 20 deles fixos”. A partida de investimentos é de 12,5 millóns de euros.