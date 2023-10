O Concello de Muxía vén de trasladar as “reiteradas queixas” sobre o funcionamento do comedor do colexio dos Muíños ó propio centro educativo, ó Consello Escolar e á Consellería de Educación.

Aseguran que algunhas familias se queixan da “falta de equilibrio dos menús”, e o alcalde da localidade, Iago Toba, di que “os pais e nais afectados intentaron poñerse en contacto coa dirección, pero non tiveron unha resposta adecuada nin foi resolta a problemática”. A este respecto, a directora, Aurelia Picallo, aclara que “só dúas familias presentaron unha queixa formal no centro”, debido a que aos seus fillos non lles gustan as comidas que se serven despois do cambio de cociñeira en decembro de 2022. Subliña que “non se cambiaron os menús, e seguen sendo elaborados con produtos ecolóxicos de km 0, pero por outra cociñeira”. As queixas, engade, “foron abordadas no Consello Escolar”.