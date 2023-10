Coa chegada do outono, a cultura busca acubillo nas diversas salas de exposicións e casas da cultura da Costa da Morte, onde este mes se pode desfrutar de tres mostras artísticas en Malpica, Camelle (Camariñas) e Carballo marcadas por un denominador común: o compromiso social e co medio ambiente.

No Centro Cívico da capital malpicana, a artista Isabel Soutullo amosa Pegadas no tempo, unha mostra pictórica na que a coristanquesa reflicte en cada peza o seu compromiso coa conciencia ambiental, a igualdade de xénero e o recoñecemento ao arduo traballo dos labradores e mariñeiros. “Busco trazar un pequeno percorrido, dende a miña primeira exposición, Campo a través, onde o meu obxectivo era concienciar sobre o coidado da natureza, ata Sabor a sal, onde continuei coa mesma idea, pero dunha maneira máis sutil”, dixo.

As súas obras poderán contemplarse ata o vindeiro 5 de novembro de 08.30 a 14.00 e de 18.00 a 22.00 horas.

E no Museo Man, de Camelle, pode verse ata o día 4 de novembro a mostra Peixes coloreando o ceo, de Mónica Coto e Bataneiro, formada por creacións realizadas con pezas de madeira que os artistas rescataron do océano antes de comezar o seu traballo.

“O sal e o peixe forman parte do noso ADN”, afirman os autores. Na obra de Mónica Coto queda patente nas súas esculturas de peixes fantásticos e coridos, do mesmo xeito que nas súas pinturas de tintas surrealistas, vitais e oníricas con mensaxes positivas, que convidan ao espectador a deleitarse coa beleza da vida e do mundo. Pola súa banda, a obra escultórica de Bataneiro, figurativa e realista, amosa a outra faciana da moeda: a dureza da loita pola supervivencia, reflexada en peixes de madeira, metal ou ferro-cemento, exemplares vellos, curtidos pola vida nun mar bravo que pode ser un inferno e moitas veces un paraíso.

E este domingo día 15, ás 13.30 horas, o artista carballés Andrés Urbieta presentará no Estudo Garabato a exposición Trazados de un artífice plástico, integrada por obras creadas durante a súa formación académica.

Urbieta asegura que as súas ideas artísticas “emerxen da cidade e das súas paisaxes circundantes”. Parte da idea de cidade como un sistema complexo de signos e símbolos en interacción constante, “e a maneira de interpretalos e entendelos convértese na miña liña de traballo, tanto na pintura como na escultura”, afirma.

Consecuencia da mobilidade diaria na cidade “nace un interés por analizar os obxectos que se van acumulando. Esa proliferación de residuos convértese na miña paleta como pintor e empezo a traballar obras inspiradas na paisaxe, a partir de carteis encontrados e outros elementos. Moitos deles foron empregados en parte do proceso creativo despois de explorar as súas características. No material de reciclaxe existe unha amalgama de características que é necesario seleccionar”, subliña.

Implicitamente, conclúe, “as miñas obras teñen un fin ecolóxico”, xa que moitos dos materiais recollidos “son desperdicios, carentes de valor, que campan ás súas anchas como consecuencia dunha sociedade consumista”.