O Concello de Lousame vén de licitar por 191.700 euros o proxecto de redución da contaminación lumínica e mellora da eficiencia enerxética no alumeado público municipal. A iniciativa permitirá substituír un total de 344 puntos de luz no municipio, cunhas luminarias obsoletas e cun rendemento moi baixo, por outras de tecnoloxía led cunha temperatura de cor de 3.000 K. Os traballos terán un prazo de execución de oito semanas, e as empresas interesadas poden presentar ofertas ata o vindeiro día 24 deste mes.

A alcaldesa, Teresa Villaverde, explicou que "o proxecto inclúe a substitución de 344 puntos de luz do alumeado público por outros de tecnoloxía led, a renovación dos cadros de mando e o cableado e a instalación de reloxos astronómicos de acendido e apagado para regular mellor o consumo. Deste xeito, reduciremos o noso consumo enerxético, minoraremos o gasto municipal e axudaremos a unha mellor conservación do noso medio natural". As luminarias a substituír están emprazadas en catorce localidades do municipio e na súa contorna: Abeixón, Boca do Souto, Carabeiras, Cernande, Chave, Figueroa, Filgueira, Maxide, Outeiro, Portela, Pousada, Riatelo, San Roquiño e Seixido. Estas aldeas contan a día de hoxe cunhas luminarias e cadros de mando moi deteriorados polo paso do tempo, cun rendemento moi baixo e cunha tecnoloxía de baixa eficiencia e alto poder contaminante, como son as lámpadas de vapor de sodio, de vapor de mercurio e de haloxenuros metálicos. SOBRETENSIÓNS En cada un dos cadros de mando destas localidades acometeranse varias reformas, como a renovación ou acondicionamento de ditas instalacións, a renovación dos tramos deteriorados e a dotación de proteccións contra sobretensións e incorporación de acendido mediante reloxo astronómico en todos os cadros de mando. Trátase dunha tecnoloxía que contará con alomenos cinco anos de garantía en todos os seus compoñentes, segundo destacan dende a administración municipal. PRÉSTAMO SEN XUROS Este proxecto será cofinanciado polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía e o Concello de Lousame, que aportará os 37.000 euros da súa achega grazas ao préstamo do Instituto Galego da Vivenda e Solo ao abeiro do Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes. Trátase dun préstamo sen xuros e a devolver en oito anos aprobado polo pleno municipal o pasado mes de xaneiro.