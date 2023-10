O día vinte de outubro de 1933, no marco das Misións Pedagóxicas, estreábase O Retablo dos Fantoches en Malpica. José Val del Omar, Ramón Naya, Fernández Mazas, Miguel Prieto e Urbano Lugrís, xunto a Rafael Dieste, impulsaron na vila bergantiñana os espectáculos de monicreques que as Misións representaron por toda España.

Noventa anos despois, en lembranza daquel titánico esforzo por levar a cultura a todos os recunchos do Estado español, o Concello de Malpica conmemorará un feito que pasou á historia e que permanece na memoria colectiva do pobo cun novo espectáculo de monicreques. Nesta ocasión, Diáspora Teatro presentará O peirao, un espectáculo sobre o valor da natureza, para querela un pouco máis e mirala desde un lugar diferente. A cita é o día 22 de outubro ás 18.00 horas, na Praza Anselmo Villar Amigo, onde se celebrou a función do ano 1933. En caso de mal tempo, trasladarase ó Centro Cívico.

María Dobronich e Dani Blanco darán vida a dous pescadores de contos a través da narración oral, o clown e o teatro de obxectos.

Paralelamente, do 16 ao 30 de outubro poderá contemplarse na aula circular Fondo Lugrís, do Centro Cívico, a mostra fotográfica As Misións Pedagóxicas en Malpica, unha exposición viva que dende hai varios anos vén recollendo as imaxes aportadas por veciños e veciñas sobre o proxecto educativo-cultural do que a vila mariñeira foi protagonista, e tamén das funcións de monicreques conmemorativas de tal iniciativa.