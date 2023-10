Unha delegación de redeiras profesionais das oito asociacións que integran a Federación Galega O Peirao vixaron ata Viana do Castelo (Portugal) nunha misión comercial para explorar oportunidades de negocio e captar novos clientes. Visitaron a fábrica de Cadilhe & Santos, Lda., unha empresa familiar con máis de 40 anos de traxectoria que está a innovar co emprego de tecnoloxías aplicadas ás redes.

Verónica Veres, presidenta da federación e redeira de Malpica, asegura que os cambios nas políticas pesqueiras e os novos aranceis están a provocar que parte da frota, especialmente a do palangre, esté reconvertendo a súa actividade cara outras artes e “iso fai que nós tamén teñamos que reorientar o noso labor para garantir a carga de traballo e atender a demanda actual”.

O obxectivo, engadiu, “é buscar alternativas aos cambios que se van producindo para que todas as redeiras poidan ter traballo”. E é que, agás as profesionais que dan servizo á frota do cerco, que traballan maioritariamente para os portos galegos, ou para barcos que se desprazan a outros costas, como o País Vasco, a actividade de boa parte das redeiras depende das exportacións doutras artes de pesca, como as volantas, os rascos ou o palangre.

Por iso, co apoio da Consellería do Mar, a federación O Peirao traballa na búsqueda de novos mercados para o seus produtos, e nesa liña enmácanse a visita que fixeron en maio a Portugal para intercambiar coñecementos e experiencias con mulleres do mar do país veciño, e a do pasado xoves a Viana do Castelo.

“De cara ao vindeiro ano temos previsto continuar con esta xira e visitar novas fábricas e empresas en Portugal”, afirmou Verónica Veres. A empresa de Viana do Castelo xa dá traballo, a través doutros intermediarios, a redeiras galegas, pero “a idea é dar a coñecer tamén o noso labor a outras compañías do sector pesqueiro para que poidan converterse en novos clientes e abrir mercados ao noso colectivo”, engadiu.

Ademais de Portugal, a onde xa chegan as artes galegas, O Peirao segue facendo xestións para explorar novas canles de comercialización noutros países, como Italia ou Marrocos, entre outros.

Co país norteafricano, “aínda que de xeito lento, van avanzando as negociacións nas que están involucradas as dúas embaixadas, e confiamos en que o traballo que se está a facer poida dar os froitos esperados máis adiante”, explicou a presidenta da federación galega de redeiras.

A federación O Peirao, constituída no ano 2004, integra ás asociacións de redeiras profesionais Atalaia Baixo Miño, de A Guarda; Cariño; Cedeira; Illa da Estrela, de Corme (Ponteceso); O Cerco, de Cangas do Morrazo; O Fieital, de Malpica; Portosín; e Virxe do Carme, de Porto do Son.