A Deputación da Coruña vén de publicar na Plataforma de Contratación do Estado a licitación das obras de construción dunha senda peonil na parroquia de Biduído, no Concello de Ames, cun orzamento de 133.896 euros. O prazo de presentación para as ofertas permanecerá aberto ata o vindeiro día 6 de novembro.

Segundo informa o concello nun comunciado publicado na súa páxina web, a actuación proxectada está encamiñada á creación dun itinerario peonil continuo e segregado, cunha lonxitude de 328 metros e 2 metros de ancho. O pavimento estará composto de 20 cm de xabre e 15 cm de formigón desactivado para deixar o árido descuberto. Tamén se creará unha pequena superficie para facilitar o estacionamento de vehículos entre a senda e a estrada, empregando, como materiais principais, xabre e formigón con mallazo. No treito de senda que discorre entre o acceso á igrexa e a súa conexión coa beiravía da estrada acondicionarase o recheo con terra vexetal e a plantación de céspede. A restauración do vexetal dos noiros resultantes do movemento de terras realizarase mediante hidrosementeira, un equipo avanzado para realizar as labores a proxección. Para a rede de drenaxe empregarase canalización soterrada de PVC, pozos de rexistro e sumidoiros. O plan inicial é que no extremo exterior da senda se dispoña dun bordo de delimitación para o encanamento da escorrentía superficial. Será preciso executar a ampliación dunha obra de drenaxe con tubo de formigón armado, arqueta para colector con reixa e embocadura e aletas con encachado de pedra e a cuberta dunha obra de drenaxe mediante unha arqueta de tres parámetros. Tal e como explican desde o concello, as actuacións completaranse coa colocación dunha varanda modular en aceiro inoxidable para a contención e a seguridade dos peóns, ademáis de catro bancos formados por dous dados de pedra granítica e asento en listóns de madeira.