Manu Gómez, cociñeiro veciño do municipio de Brión, recibiu o pasado mércores o Gorro Branco do “Touche Blanche”, que concede Radio Turismo en recoñecemento ao seu traballo e “á súa positiva traxectoria no desenvolvemento da profesión de cociñeiro plena de aromas e de sabores”. Un galardón que lle foi concedido o pasado mes de xuño, pero que Manu Gómez non puido recoller en persoa en Málaga, polo que a organización enviou a Brión o diploma e o gorro conmemorativos para que lle foran entregados polo alcalde do municipio, Pablo Lago.

Ao acto tamén asistiron o alcalde de Ames, Blas García, e o concelleiro de Obras e Servizos, Gustavo Nieto. Orixinal de Rianxo, o cociñeiro asegurou que a súa cociña é alternativa e moderna, pero que recorda á das nosas avoas. Neste sentido, aposta sempre por utilizar produtos galegos de calidade e quilómetro cero, sempre tratados co máximo respecto para conseguir o mellor prato posible. “Espero seguir colleitando éxito porque a cabeza non para”, asegurou.