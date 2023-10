O alumnado do obradoiro de carpintería da Unidade Asistencial de Drogodependencias (UAD) de Ribeira levou a cabo nos últimos meses diversos traballos para poñer en valor espazos e elementos de interese ou valor arquitectónico e etnográfico do municipio, como a restauración do pazo, os hórreos e o mobiliario das casas da Illa de Sálvora.

Asimesmo, varios membros do citado obradoiro estiveron a traballar estes días na restauración do barco que preside a rotonda de Xarás, baixo a dirección do educador Manuel Casais. “Estes traballos realizados co monitorado da Unidade Asistencial de Drogodependencias teñen un gran valor inclusivo e integrador, e son moi positivos na rehabilitación e a reinserción dos usuarios, xa que non só ofrecen oportunidades para o desenvolvemento de habilidades, senón que tamén brindan unha vía efectiva para avanzar cara a recuperación”, explican ao respecto dende a administración local ribeirense, destacando ademais o gran traballo asistencial que se fai transversalmente na UAD. .