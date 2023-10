Las escuelas deportivas del Concello de Negreira registran en este curso 2023/24 "a maior cifra de usuarios e usuarias dende a súa creación, xa que un total de 675 persoas poderán desfrutar das 16 actividades ofertadas", apuntan fuentes municipales en un Ayuntamiento que ronda los 6.800 vecinos.

En la presentación de dichas escuelas, el alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, destacó que “estamos traballando para sacar adiante a mellora das pistas de tenis e a instalación dunha cuberta para a segunda pista de pádel, a través da consecución dunha subvención por parte do Concello”. Asimismo, puso de manifiesto “o importante esforzo económico que realiza o Concello de Negreira, coa oferta de actividades máis ampla dos municipios da contorna e as taxas máis baixas de todos”.

De esta forma, la administración local pretende dar servicio a todos los grupos de edad, "o que demostra a gran aceptación que seguen tendo as escolas municipais, que son unha referencia non só a nivel local, senón tamén a nivel comarcal, xa que son moitas as persoas usuarias que proceden de concellos da contorna", trasladan fuentes locales. El edil de Deportes, Iván Guardado, quiso poner en valor el “éxito” y la “extraordinaria acollida” que siguen teniendo las escuelas deportivas, “nunha clara aposta polos hábitos saudables, a práctica deportiva e o fomento da vida activa, tratando de alcanzar as necesidades dos nosos veciños e veciñas”.

La duración de estas clases será de siete meses, comezando este lunes 16 de octubre, y prolongándose hasta el 15 de mayo de 2024. Las disciplinas de pádel y la de gimnasia de mayores son dos de las que más usuarios agrupan. También destaca la novedad de pilates, de nueva implantación.