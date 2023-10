Corenta e cinco persoas participaron na primera saída das XIV Xornadas Micolóxicas organizadas pola Asociación Cultural Lumieira e o Concello de Carballo. Os participantes percorreron o monte en busca de cogomelos co asesoramento do micólogo Manuel Pose. Despois catalogaron a escasa colleita e desfrutaron do saber do experto asesor.

As xornadas terán continuidade o vindeiro sábado, día 21, cunha xornada dirixida a nenos e nenas de 6 a 12 anos, que desfrutarán dunha saída en familia coordinada por Tomás Rodríguez. Partirán da Telleira, en Artes, ás 10.00 horas e ao regreso desfrutarán do espectáculo Un bosque na maleta, co Mouro Moure. Ese mesmo día, ás 11.00 horas no Fórum Carballo, o cociñeiro Miguel Silvarredonda porá sabor a unha degustación de petiscos de cogomelos. Na última fin de semana de outubro haberá unha nova recolleita (día 28), guiada por Tomás Rodríguez, e unha exposición na feira de Carballo (día 29), coordinada por Raquel Poncini e Pablo Cuadrado.