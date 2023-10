A Baña fue el municipio elegido para divulgar la iniciativa audiovisual de la Diputación de A Coruña con la que se quiere poner en valor el reciente Día da Muller Rural.

En esa proyección se ofrecen los testimonios en femenino de conocidas empresarias y profesionales, como Leticia Iglesias (Neda), con su empresa de venta de productos de proximidad Na Horta da Avoa María; Carme Pampín (Touro), cofundadora de Galchimia, centro de excelencia para la investigación química; Sonia Ares (Rois), artesana de la plata y el vidrio; la ingeniera y ganadera de Curtis María Fandiño; además de Rocío Picado (A Baña), gerente del hogar residencial y centro de día Fogar de Ceilán marco del acto.

Allí, la concejala Mónica González reivindicó el papel de la mujer en el rural, “onde pode desenvolver labores moi diferentes a agrícola-gandeira tradicional”, durante la presentación de la iniciativa en un acto en el que también intervinieron la diputada provincial de Igualdad, Soledad Agra. “O rural ofrece moitas posibilidades, como demostran Rocío e outras emprendedoras que apostan por desenvolver os seus proxectos de vida no rural”, constataba la edila de Acción social, cultural e servizos de este municipio barcalés, añadiendo que “na Baña contamos coa comunidade de mulleres agrarias Baneón e hai explotacións dirixidas por mulleres, aínda que seguen sendo as menos”, aportaba González, al tiempo que recordaba que las mujeres representan el 43 por ciento de la mano de obra agrícola. “Quédanos aínda moito camiños por percorrer”, continuaba la misma fuente.

Agra, a su vez, explicó que el proyecto consiste en una serie de cinco vídeos de aproximadamente 3 minutos cada uno, que tienen como objetivo mostrar referentes de mujeres emprendedoras de la provincia de A Coruña en diferente sectores, con la finalidad de visibilizar su trabajo y por en valor a actividad que desarrollan en el rural.

Y, además, los vecinos pudieron escuchar en directo el testimonio de Rocío Picado durante el coloquio posterior al estreno. Asumió la gerencia del centro a finales de 2019, y subrayó la importancia de que “as mulleres que traballan no rural se convertan en rede de apoio para as mulleres emprendedoras. Eu estou aquí grazas as mulleres que me acompañaron e me acompañan”. No se olvidó tampoco de la necesidad de empoderar a las mujeres que trabajan de cuidadoras, recordando que “somos maioría neste sector. En setembro deste ano 2023 tivemos os primeiros homes facendo prácticas no centro de día”, dijo.

Terminó echando de menos la falta de “axudas para as mulleres emprendedoras. Ás autónomas temos que afrontar moitas esixencias, e fáltannos redes de apoio, por iso eu decidín retrasar a miña maternidade”. Y ya para el futuro, enumeró desafíos como “eliminar a brecha salarial entre homes e mulleres, mellorar os soldos no sector coidados ou erradicar a violencia de xénero”, así como fomentar “a unión entre as mulleres emprendedoras, e recuperar os valores tradicionais do rural, para preocuparse polo veciños e, entre todos, construír un mundo mellor”.

Asistieron al acto miembros de la Corporación, como el alcalde da Baña, José Antonio Pereira Gil o los ediles locales Álvaro Silva, Andrés García Cardeso, Belén Capeáns y Patricia Lois. También hubo presencia de diputados provinciales, Antonio Leira y Xosé Pena; e incluso de una concejala de Santiago, además de residentes del centro de día de Seilán y la artesana de Rois Sonia Ares.