La campaña de la ría de Muros-Noia es una pieza más del puzzle del sector marisquero de Galicia. Y, por lo general, se comparte el pesimismo, que es avalado también por los datos. Así, en lo que va de año la extracción de almeja y berberecho en Galicia cayó un 22% respecto al mismo período de 2022, pasando de 3,16 a 2,48 millones de kilos.

El dato positivo es que la escasez se vio compensada con un repunte de las cotizaciones, por lo que los ingresos generados por estas dos especies en las lonjas gallegas crecieron casi un 4%, superando ya los 37 millones, según Pesca de Galicia.

El presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira, explica que “estamos ante unha falta de recursos que cada ano vai a peor. Todos os pósitos constatan o mesmo: que hai moitos cambios de temperatura e que o marisco non se adapta e non desova ben”.

El presidente de la Federación de Confrarías da Provincia da Coruña, Daniel Formoso, explica que el pósito de Muros inició la campaña en marzo y la finalizó en septiembre con un balance “moderadamente satisfactorio”. Noia y Muros coordinan sus campañas: durante el verano los noieses acuden a faenar a aguas muradanas, y durante el otoño y el invierno son los muradanos los que se suman a la campaña noiesa.

El presidente de la Federación de Confrarías de Lugo, Basilio Otero, indica que “o marisqueo en Lugo é residual. Hai apenas unha vintena de mariscadores. Burela non ten bivalvos. O que máis se captura é percebe e ourizo (a partir de xaneiro)”. En su opinión, “non hai recursos no mar porque non hai xente, e viceversa. Os bancos hai que coidalos, pero non entra xente nova ó sector”.

Por su parte, su homólogo de la Federación de Confrarías da Provincia de Pontevedra, José Manuel Rosas, señala que “o que nos transmiten as confrarías é que as campañas non están indo moi ben e, en zonas como a ría de Arousa, os recursos están baixo mínimos e este ano tiveron que facer unha parada porque non había recurso”.

“Na ría de Vigo, o que salvou o marisqueo foron os bancos de ameixa cornicha de Baiona. A ría de Pontevedra é a que máis saúde ten dende o punto de vista do marisqueo a pé. Bancos que un día foron super produtivos hoxe sofren unha redución paulatina. As causas hai que buscalas nas consecuencias do cambio climático: subida das temperaturas, baixadas da salinidade, falta de nutrientes... En todo caso, son os técnicos os que teñen que facer esa radiografía con estudos”, explica.

Precisamente para hacer una radiografía de las causas que tienen en jaque al sector marisquero y poder así avanzar en la búsqueda de posibles soluciones y en la aplicación de las pertinentes medidas, la Xunta puso en marcha el pasado año la Rede Mar, que vincula al sector pesquero y a los organismos científicos de Galicia y que tiene la finalidad de incrementar el intercambio de información entre los diferentes agentes relacionados con este ámbito, para adaptarse al contexto ambiental y socioeconómico de las actividades pesqueras y de los recursos marinos gallegos.

Al respecto, la Xunta señala que Rede Mar “está a traballar en diferentes proxectos e analizando a información recollida ata o momento, pero aínda é cedo para establecer as conclusións finais”. Los proyectos aprobados y que están en marcha son: Hisarum (estudio para el aprovechamiento de macroalgas del litoral de Galicia); Indicadores 22 (estudio científico-técnico de los bancos naturales de las rías de Ares-Betanzos, Arousa y Vigo y desarrollo de indicadores, herramientas numéricas y estrategias para los planes de gestión marisqueros); PreOstreares (recuperación de bancos naturales de ostra plana en la ensenada de San Simón, en la ría de Vigo); Sost-Erizo (índice de sostenibilidad del erizo de mar); Ourixen (estudio sobre la variabilidad genética del erizo de mar); Polychateta (gestión sostenible de los stocks de poliquetos de interés comercial); Avante (sobre oportunidades a través del ocio marinero); y Sedimentos (influencia del substrato en los bancos marisqueros intermareales), así como el análisis de los datos recogidos por la Unidade Técnica de Pesca de Baixura y la monitorización costera de los parámetros ambientales del Intecmar.

Salvo en Muros-Noia, donde hay vedas de 6 meses, en Galicia no hay períodos establecidos para las campañas. El resto de planes se abren y se gestionan por zonas, van rotando y abren de enero a diciembre. Los planes están publicados, pero sus fechas son orientativas, al ser susceptibles de cambios.