Un conductor resultó herida de gravedad esta madrugada tras salirse de la vía el vehículo que conducía cuando circulaba por la carretera AC-433, que une Laxe con Ponte do Porto, a su paso por Calo (Vimianzo). Fue precisa la intervención de los bomberos del parque comarcal de Cee para excarcelarlo del interior del turismo, ya que se encontraba atrapado.

El 112 Galicia recibió la llamada de un particular poco antes de las 1.15 horas alertando de que el conductor y único ocupante del vehículo estaba consciente, pero era incapaz de salir del mismo. Hasta el lugar fueron movilizados, además de los bomberos, un equipo de Urgencias Sanitaria de Galicia-061, que evacuó a la persona herida en ambulancia al hospital de Cee, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los bomberos, que se encargaron también de la limpieza de la vía, piden a la Administración que "non volva a pechar parques coma o noso, xa que en casos como estes, as consecuencias para as vítimas poderían ser diferentes ao dilatarse moito os tempos de resposta".