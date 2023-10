La mayoría de los bancos marisqueros del litoral gallego viven un momento difícil debido a la escasez de recursos, pero siempre hay una excepción que confirma la regla, y éste es el caso del estuario del Anllóns (entre Ponteceso y Cabana de Bergantiños), que este año se ha convertido en el principal vivero y proveedor de berberecho en Galicia.

Un logro que es fruto del trabajo de la agrupación Mariscadoras Río Anllóns, integrada por tan solo 30 profesionales (24 mujeres y 6 hombres), que este año han comercializado ya más de 115 toneladas de berberecho, que les han generado unos ingresos de más de 1,44 millones de euros, después de alcanzar precios récord de hasta 15 euros por kilo, según datos de Pesca de Galicia.

Una producción que casi triplica la registrada este año en el mayor banco marisquero de Europa, el de la ría de Muros-Noia, en el que apenas se recolectaron 42 toneladas de berberecho, por las que facturaron poco más de 400.000 €. Cifras similares se contabilizan en Cabo de Cruz (41,4 toneladas y 553.000 € de ingresos), mientras que en Carril, las capturas no llegan a las 33 toneladas y la facturación se queda en 367.000 €.

Unos registros que contrastan con los contabilizados en el mismo período de 2022, cuando en Noia se habían comercializado a estas alturas del año más de 228 toneladas y los ingresos por esta especie rondaron los 1,5 millones de euros. Unas cifras que incluso fueron superiores en Carril con 269 toneladas y más de 1,7 millones de ingresos, y en Rianxo, con 253 toneladas y una facturación similar. Por contra, en el estuario del Anllóns en los primeros nueve meses del pasado año se comercializaron 51,7 toneladas y el volumen de negocio se quedó en 389.000€.

“O mundo do mar ten estas cousas”, afirma Inés García, presidenta del colectivo Mariscadoras do Anllóns, “pois ás veces, o que perxudica a uns favorece a outros, neste caso a nós. Pero non nos alegramos por iso, pois somos conscientes de que hai xente que o está pasando mal. Nós xa o vivimos tamén e, de feito, o ano pasado houbo moitos días que non fomos traballar”.

Nunca se pagó a precios tan altos

Ahora quieren aprovechar este buen momento, porque además de ser los principales productores “nunca se pagou o noso berberecho a uns prezos tan altos”. La media de este año se sitúa en 12,54 €/kg, llegando a un precio máximo de 15 €/kg, mientras que en 2022 la cotización media se quedó en 7,54€/kg y el máximo no superó los 10 euros por kilo.

Toda la producción del estuario del Anllóns tiene como destino un único comprador “co que levamos traballando xa moitos anos, e estamos moi contentas”, señala Inés García. Esto, añade, les garantiza estabilidad y seguridad. La misma que les da el hecho de “ser un grupo moi unido, no que todos remamos na mesma dirección”, y que tiene muy claro que “o recurso hai que coidalo e respectalo, porque sabemos que temos que vivir todo o ano”, añade.

Por eso, apuestan por una explotación sostenible del recurso “e no momento que vexamos que a produción vai a menos, pararemos, porque non nos interesa vender berberecho pequeno”. Así, será el propio recurso, junto con el mercado, los que marcarán la actividad marisquera en los próximos meses en el Anllóns.