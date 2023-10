Seis técnicos da Asociación de Profesionais do Desenvolvemento Local de Galicia (Afiprodel), con sede en Vimianzo, e do Concello de Outes, poñen a proba esta semana en Dundalk (Irlanda) os módulos formativos deseñados polo devandita entidade para capacitar ao colectivo profesional co fin de asesorar a usuarios e institucións en materia de economia circular. A iniciativa enmarcase no proxecto europeo Circular.rur, desenvolvido dentro do programa Erasmus +, no que participan institucións galegas, croatas, irlandesas, alemás, italianas e gregas. A delegación galega está formada por axentes de desenvolvemento local (ADL) e técnicos dos concellos de Vimianzo, Fisterra, Muxía, Outes e Santa Comba.

O proxecto que desenvolveron recóllese no manual Asesoramento intelixente sobre modelos empresariais de Economía Circular para o desenvolvemento rural, e inclúe unha caixa de ferramenta dixitais para a especialización intelixente en economía circular, un MOOC (curso en liña masivo e aberto) para o asesoramente sobre novos modelos de negocios circulares, e unha plataforma interactiva para formar e asesorar a emprendedores rurais. Neste novo encontro, coordinado polos socios irlandeses Meath County Council e WIN Consultants, ademais de poñer a proba os materias formativos, tamén se inclúen visitas para coñecer exemplos de boas prácticas, como o centro de negocios Creative Spark, (Dundalk), e o Guinness Entreprise Centre, de Dublín. O proxecto Circular.rur, liderado polo Concello de Outes, ten como obxectivo promover a transferencia de coñecementos innovadores sobre economía circular e o desenvolvemento de novos modelos de negocio baseados nestas, "que respondan ás expectativas dos mercados laborais nacionais e europeos, e que brinden novas oportunidades de activación fronte aos retos actuais", subliñan desde Afiprodel. Todo elo na procura de contornas rurais "máis modernas e sostibles, a través do apoio intelixente dos profesionais da área de desenvolvemento rural aos futuros emprendedores", engaden. O proxecto, que finalizará o 28 de febreiro de 2024, conta cun orzamento de 252.931 euros, financiados na súa totalidade polo programa Erasmus +. Representando a España participan o Concello de Outes e Afiprodel. Completan a lista de socios internacionais WIN Consultants Ud e O Meat County Council, de Irlanda; o Hamburgisches Welt Wirtschafts Institut gemeinnützige GmbH, de Alemaña; a Comune di Capannori, de italia; Lokalna akcijsta grupo Zagorje Sutla (LAG ZS), de Croacia; e Atlantis, de Grecia. Todos levan traballando de xeito conxunto no desenvolvemento de diversas iniciativas dende novembro de 2021.