A Consellería do Medio Rural vén de comunicar ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), a través da Rede de Alerta Sanitaria Veterinaria, a detección de cinco exemplares de aves silvestres afectados por gripe aviaria, confirmados polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Trátase de exemplares de gaivota patiamarela (un no Concello de Ribeira e catro no de Porto do Son), atopados algúns mortos e outros con sintomatoloxía clínica. Trasladadas ao Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros, as aves foron mostrexadas para proceder á análise laboratorial, eliminándose posteriormente os cadáveres conforme á normativa vixente. Con estes dous novos, son oito en total os focos notificados en Galicia este ano, correspondendo sete a gaivotas e un a un exemplar de palleira parasita. Desde maio non se detectara ningún caso.