A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou en Laxe o local social da Asociación de Veciños do Pobo de Serantes, que acaba de ser reformado co apoio da Xunta no marco do Plan específico de acción comunitaria. O Goberno galego investiu 6.800 euros nas obras a prol dun local máis eficiente, confortable e adaptado ás necesidades da veciñanza.

Os traballos realizáronse este mes e comezaron coa limpeza das paredes e da cuberta para logo pintar esta con caucho impermeabilizante. Tamén se retirou o tellado do local anexo que se utiliza como cociña e colocouse un panel de tella con todos os remates correspondentes. Por último instaláronse novos canlóns. O obxectivo é resolver os problemas de humidades que afectaban á salubridade e confort das persoas usuarias. Natalia Prieto salientou a importancia de apoiar a entidades que contribúen á dinamización da vida social e cultural e sinalou que este ano 36 entidades coruñesas recibiron axudas por un importe global que supera os 270.000 euros.