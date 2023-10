As artes escénicas regresan ás táboas do Teatro Elma da Pobra cun novo ciclo teatral que terá lugar os domingos de novembro, ás 19.00 horas. Fulano, Mengano e Citano inaugurará o cartel o día 5 con O que hai que ver, unha montaxe retranqueira que fará rir do propio e do alleo. O día 12, Bucanero achegará a súa Sesión continúa, unha homenaxe ao celuloide que fará un percorrido por filmes como 2001: unha odisea no espazo, O resplandor, Pulp Fiction, Febre do sábado noite, Instinto básico ou Psicose. O deseño das luces e o traballo das actrices e actores son os piares desta aposta innovadora.

A terceira peza será Soños, a cargo de Artefeito+Culturactiva+Igaxes, o día 19, e que se centrará na situación da mocidade tutelada de xeito integral. A escrita provén do contacto directo do autor, Fernando Epelpe, e da directora, Tamara Canosa, con rapaces e rapazas de vivendas tuteladas, que levan as súas experiencias ao escenario cun contido realista e directo que reflicte algúns dos obstáculos que afrontan no seu día a día. Ademais, o respecto ás distintas culturas é outro dos temas que se vai tratar. Eclosión valleinclaniana na Pobra Por último, Producións Teatrais Excéntricas amosará unha adaptación de O porco de pé, a novela de Vicente Risco, o domingo 26. O alumnado do IES pobrense e do CPR Divino Maestro asistirá o día 16, Día Internacional para a Tolerancia, a Brokeback Sabucedo, de Sal do Teatro. A obra aborda a diversidade sexual no ámbito rural galego, tomando a Rapa das Bestas de Sabucedo como lugar no cal se desenvolve a trama. E día 20, o alumnado do instituto regresará ao Elma como público da xa referida función Soños.