Tres persoas resultaron afectadas por un incendio nun garaxe nunha vivenda de Castro de Duio, en Fisterra. Dúas delas tiveron que ser trasladadas ao hospital de Cee con síntomas de intoxicación por inhalación de fume, mentres que a outra foi atendida no mesmo lugar e pediu a alta voluntaria, segundo informa 112 Galicia.

O lume produciuse nun coche que estaba no interior do garaxe, anexo á vivenda, e a voz de alarma aos xestores do 112 Galicia produciuse pasadas as dúas da madruga. O fume penetrou na casa e afectou aos seus ocupantes.

Os Bombeiros de Cee encargáronse da extinción, ventilación e medicións correspondentes para comprobar a ausencia de gases. Con todo, o lume calcinou o coche, o garaxe e unha cociña. Ademais dos bombeiros e sanitarios, nas labores de auxilio participaron tamén os voluntarios de Protección Civil de Fisterra e axentes da Garda Civil.