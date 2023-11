Había un axente de Extensión Agraria, Rosano, que quería inventar algo aquí, e levounos en bus a un grupo de veciños de Santa Comba ata Salto, en Vimianzo, onde tiñan unha cooperativa para mercar o abono xuntos e ata unha malladora; na viaxe de volta podemos dicir que xa estaba reunida a futura xunta rectora, co presidente Antonio Vicente, o vicepresidente, Bustelo das Travesas, e eu, o secretario, ademais de vogais e o tesoureiro”. Habla José R. Suárez Carballo quien, a sus 90 años, es de los pocos fundadores de la Cooperativa Xallas que vive. Y está de celebración, porque la entidad cumple 50 años estos días.

Concretamente, la misma fuente asegura que la primera reunión se produjo en la Capela dos Miragres, “porque en Fontecada estaban celebrando o San Martiño, e non se puido facer alí”, si bien con el tiempo se echó mano del antiguo cine local Casimiro. Y nació con 5.000 pesetas que depositaron en la Caja de Ahorros los fundadores, siempre con un afán de independencia que, incluso, les ha llevado a rechazar, con un respaldo social del 85%, la entrada en Clun.

Hoy cuentan con una sede propia, almacenes y economato. Suman 1.507 socios, la preside José Guardado y da servicio a 400 ganaderías, sobre todo de Santa Comba y Mazaricos. Producen 68.000 toneladas de pienso al año, una de sus manofacturas más demandadas, y sus miembros comercializan 4,6 millones de litros de leche al mes, buena parte (no toda) destinada a Leche Celta.

En cuanto al programa de actos, de libre acceso, comenzará el próximo lunes 6 con charlas en el multiusos de Santa Comba sobre Avances en alimentación en robot, a las 11.00 horas a cargo de Ángel Ávila, y Xestión do reprodutivo. Os datos falan. Desafíos na xestión do persoal, a las 12.00 horas con Juanma Albaikide. Seguirán el miércoles 7 en el mismo foro con ABS Xenética. Xenómica en granxa, a las 11.00 h. con Xosé Vilariño; Custos de recriar as nosas tenreiras, de Xoán Antón Peón (11.30 horas); y O costro, novos avances, a cargo de Manolo Cerviño (12.30 horas).

Además, se han programado dos sesiones de pilates en abierto (el día 7 y el 9 a las 15.30 horas en el salón de actos de su sede central), actividad que imparte la cooperativa para una veintena de socias, más una gala solo para socios en el multiusos, el viernes a mediodía y con Federico Pérez.