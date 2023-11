Carlos Martínez Carrillo, rexedor de Vedra, entrou como vogal na Federación Española de Municipios e Provincias que preside a alcaldesa de Xerez, María José García-Pelayo. E entre as súas metas inmediatas está visibilizar aos concellos pequenos como único representante galego dos mesmos na Femp.

Que lle pode aportar o seu novo posto para Galicia e Vedra?

Son municipalista convencido, e aínda que os problemas son similares nos concellos pequenos e nos grandes, temos dificultades propias, como escaso persoal, falla de axentes de policía, dificultade para xestionar os fondos Next Generation, mantemento de viais, un transporte complexo no rural, falla de servizos telemáticos e fibra... E, sobre todo, escasa capacidade de xerar ingresos.

Como o elixiron vogal da Femp?

É unha cuestión de partido; para min constitúe un honor e un tremendo orgullo que tiveran a ben pensar en min para unha directiva que só ten 25 membros. Pero tamén é unha oportunidade, porque nas directivas de órganos deste tipo adoitan estar as cidades, non os municipios pequenos, e temos que lles pór voz ás nosas necesidades.

Que vantaxes e capacidade de manobra teñen dende a Femp?

Dende a Femp pónselle voz ao municipalismo, e a institución ten relación directa co Goberno do Estado, cos ministerios. Por exemplo, a Lei de benestar animal suporá un problema de xestión para os concellos, e grazas á federación pódesenos escoitar. España non empeza e acaba nas grandes urbes; hai que escoitar tamén aos municipios rurais.

E como funciona na práctica?

Articúlase mediante comisións con outros compañeiros, sempre proporcionalmente. Nestes órganos debátense as problemáticas que xurdan, e lévanse as reclamacións diante da presidenta ou da vicepresidenta, que é outra galega, a alcaldesa da Coruña; elas teñen relación e interlocución directa co Goberno.

Esta entidade e a súa directiva suma variedade de ideoloxías e formacións políticas. Como é o trato?

As relacións entre membros de distintos partidos é boa e cordial. Sempre se intenta buscar consensos, porque os nosos problemas son os mesmos sexas dun partido ou doutro. E tamén temos claro que somos a primeira liña frente aos problemas dos nosos veciños, e que somos capaces de identificar esas problemáticas e resolvelas.

Que prioridades teñen?

Unha delas é a relación entre administracións, porque está claro que os municipios afrontan competencias impropias e, por exemplo, no que atinxe á citada Lei de benestar animal, imos ter que aplicala sen recibir cartos. Tamén considero que é importante actualizar a Lei de bases e as financiacións. Nesta lexislatura ten que haber avances nas relacións entre administracións e os distintos sectores na procura dun pacto nesa cuestión, a financiación.

Váiselle ver moito por Madrid?

Temos unha reunión ao mes en Madrid, pero queremos rotala por outros sitios. E unha das primeiras cousas que lle pedín á presidenta da Femp é facer unha delas en Vedra para visibilizar aos concellos pequenos e rurais. Ímolo conseguir.