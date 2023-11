Medio cento de alumnos de cuarto curso do Grao de Mestras e de Pedagoxía, da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, desfrutaron dunha visita guiada ao Museo Etnolúdico de Galicia (Melga). Fixeróno acompañados das profesoras María Adelina Guisande e Silvia López, e do profesor Jesús Rodríguez, que é ademais director da Revista Galega de Educación e presidente da Asociación Internacional de Investigación sobre Libros de Texto e Medios Educativos.

Durante case dúas horas, guiados polo director do Melga, Ricardo Pérez y Verdes, percorreron as salas do museo. A xornada serviulles para coñecer os xogos antigos, modernos, populares, tradicionais, a súa historia, a súa evolución, os creadores, os materiais, o espazo, o tempo, etc., para logo formular unha unidade didáctica e un taller de confección de materiais da natureza sobre os xogos e deportes tradicionais e modernos da humanidade. Todos eles coincidiron en resaltar o enfoque pedagóxico, didáctico e interactivo do museo.