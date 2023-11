Vixiante de seguridade de profesión e etnógrafa de vocación, Carme Toba, “unha nena de aldea”, como ela se define, vén de rematar unha ampla investigación sobre a historia e o patrimonio vinculado ao máxico mundo das abellas, a cal recolleu no libro A cultura do mel na Costa da Morte, unha obra que verá a luz o vindeiro martes en Vimianzo.

Foron as conversas cunha tía súa, que sempre falaba do monte da Albariza, a leira das Cortiñas e outros topónimos singulares, o que a levou a preguntarse “por que lle chamaban así”, afirma. Cando llo explicou, Carme comezou a dar os primeiros pasos da súa investigación, buscando información, falando con xente, percorrendo montes.... Matriculouse nun curso de antropoloxía e etnografía e foi o seu profesor, Rafael Quintía, que é ademais o presidente da Sociedade Antropolóxica Galega (Saga), quen a animou a afondar neste apaixoante campo.

A toponimia exerceu como guía do seu labor investigador, ao que dedicou “moitas horas”, para colleitar información en publicacións e arquivos, consultar documentos como o Catastro da Ensenada, o Mapa do Vóo Americano de 1956 ou o Diccionario de Madoz, entre outros, ademais de recoller testemuñas de veciños e de expertos como o biólogo Martiño Nocellas e o historiador Rafael Lema, e tamén de persoas dedicadas ao mundo apícola.

Así foi como foi enchendo de contido o libro, que comeza achegando ao lector á historia e á evolución da cría de abellas e a todo o patrimonio material e inmaterial vinculado a este mundo, para logo afondar no estudo da abellarizas, cortizas e lacenas da Costa da Morte. Aínda que moitas xa non existen, e a práctica totalidade están en desuso, identificou no mapa “preto de oitenta abellarizas, sendo Vimianzo o epicentro por ser o concello cun maior patrimonio”, afirma ao respecto Carme, quen ademais sitúa neste munipicio a que para ela é “a catedral destas instalacións: a Albariza de Lucas”.

A etnógrafa muxiana non só se centrou nas construcións, senón que tamén afondou nos oficios, entre eles o de cereiro, utensilios vinculados aos apiarios, os produtos obtidos (mel, cera, propóleo, xalea real...) e os seus “usos curativos para procesos catarrais, dermatitis, queimaduras ou para curar empachos das vacas”. Recolleu igualmente varias “historias de vida” de abelleiros. O estudo permitiulle tamén comprobar que algunhas das albarizas da zona “son semellantes as doutros países, como as de Irlanda ou Escocia”.

O libro, publicado por Saga, será presentado o vindeiro martes día 14 ás 20.00 horas na casa da cultura de Vimianzo. Acompañarán á autora Rafael Quintía, presidente da Saga, e a secretaria, Ana Durán; Carlos E. Fernández, presidente de Apatrigal; e a alcaldesa, Mónica Rodríguez.