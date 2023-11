Ao igual que ocorre co marisco, os peixes más prezados tamén comezan a revalorizarse nas lonxas galegas cando se achega o tempo de Nadal, aínda que o sector agarda que as maiores cotizacións se rexistren a partir das primeiras semanas do mes de decembro.

Así, especies como o abadexo, a robaliza e o rodaballo xa marcan prezos por enriba dos rexistrados o ano pasado. No caso do abadexo revalorizou a cotización media preto dun euro por quilo en lonxas como as de Fisterra, Laxe e Malpica, nas que as mellores pezas chegaron a cotizarse entre 14,20 e 16 euros o quilo. Pola súa banda, en Ribeira, onde se comercializaron no que vai de ano máis de 51. 400 quilos, o prezo medio situouse por enriba dos 9 euros o quilo. Esta especie xerou uns ingresos de máis de 469.700 euros, sendo a lonxa que máis facturou por este peixe a nivel galego, segundo os rexistros de Pesca de Galicia.

Pola súa banda , a robaliza está xa en prezos medios por enriba dos 16 €/kg en rulas como as de Malpica ou Ribeira. Nesta última as mellores acadaron neste mes os 30 €/kg. Tamén o rodaballo se viu revalorizado con cotizacións que oscilan entre 25 e 27 €/kg de media, superando as mellores pezas os 48 euros por quilo na rula ribeirense.

Outras especies, como a pescada e o peixe sapo manteñen uns prezos semellantes aos do pasado ano. Así no que vai de 2023, o prezo medio sitúase en lonxa preto do 4 euros por quilo en portos como Ribeira ou Celeiro, aínda que na rula ribeirense as mellores pezas rondaron os 20 €/kg. Ésta é, despois das de Celeiro, Burela, A Coruña e Vigo, a que máis pescada leva comercializada en Galicia, con máis medio millón de quilos poxados, que xeraron un volume total de negocio de algo máis de 2,3 millóns de euros.

Pola súa banda, o peixe sapo sitúase no que vai de ano nunha media de 10,74 €/kg no porto de Ribeira, onde se descargaron máis de 7,5 toneladas que xeraron uns ingresos de 81.337 euros. As mellores pezas neste caso pagáronse a 18,50 euros o quilo.

Por outra banda, Galicia é actualmente unha referencia europea e mundial na acuicultura, non só pola súa actual capacidade produtiva, senón tamén polas inmellorables condicións ecolóxicas e tecnolóxicas que permiten o desenvolvemento desta actividade en todos os ámbitos territoriais susceptibles para acollela (marítimo, marítimo-terrestre, litoral e interior).

Unha das empresas líderes nesa actividade industrial en Galicia é Stolt Sea Farm. Odelegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitou este martes en Camariñas as instalacións desta compañía líder mundial na industria da acuicultura de peixes planospara anunciar a aprobación da prórroga de dez anos para seguir realizando a súa actividade, ata o 18 de febreiro de 2031, un prazo que pode ser prorrogable por prazos de igual ou inferior duración sen superar o 18 de febreiro de 2071. O representante autonómico valorou a prórroga a esta empresa como “unha moi boa noticia para toda a comarca pola riqueza que xeran as súas instalacións”.

A granxa ocupa unha superficie de 705 m2 en dominio público marítimo-terrestre así como 87.000 m2 de dominio privado. Produce unha media de cerca de 1.200 toneladas ó ano de rodaballo, linguado e linguado con pintas. É unha das granxas con máis produción do grupo grazas a que capta o auga en mar aberto e en profundidade. Isto a fai axeitada para o cultivo rodaballo de maior tamaño e peso medio, pois permite que os peixes soporten mellor as temperaturas do verán, que coincide co seu momento de madurez sexual.

Stolt Sea Farm emprega a unha media de 32 traballadores en Cabo Vilán, todos naturais e residentes en Camariñas e Carnota. Máis do 90% dos contratos son indefinidos.

Esta empresa obtivo dende 2017 axudas da Xunta por 380.000 € para mellorar o equipamento e incrementar a competitividade.